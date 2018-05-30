Комиксы на желтых стикерах о ситуациях, знакомых всем и каждому

Художник Чаз Хаттон (Chaz Hutton) может поднять настроение каждому, изложив любую жизненную ситуацию на обычном желтом стикере. Он превосходно улавливает знакомые всем моменты из жизни и воссоздает их на маленьких листочках в виде простых и забавных комиксов.

AdMe.ru делится с вами самыми забавными работами художника, после просмотра которых вы скажете: «О, да! Это про меня».

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Фото на превью instachaaz

10 На склад!
0 Комментарии
  • 30 мая 2018
  • 4020

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса

Рассылка самого интересного Пример письма

Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я хочу зарегистрироваться
Я не помню пароль

Орфографическая ошибка в тексте:

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Ваше сообщение было отправлено редакторам.

Спасибо!