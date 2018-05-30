Комиксы на желтых стикерах о ситуациях, знакомых всем и каждому
Художник Чаз Хаттон (Chaz Hutton) может поднять настроение каждому, изложив любую жизненную ситуацию на обычном желтом стикере. Он превосходно улавливает знакомые всем моменты из жизни и воссоздает их на маленьких листочках в виде простых и забавных комиксов.
AdMe.ru делится с вами самыми забавными работами художника, после просмотра которых вы скажете: «О, да! Это про меня».
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Фото на превью instachaaz