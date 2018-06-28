Мама двоих детей нарисовала комикс о том, как изменилась жизнь ее мужа, когда он стал отцом

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В интернете часто можно встретить шутки на тему, как меняется жизнь женщин, когда они становятся мамами, а Вэнг Чен (Weng Chen) сделала целый комикс про пап, и это стоит увидеть. Каждую неделю Вэнг радует подписчиков новыми зарисовками о проблемах и радостях своей семьи, и все-таки удивительно знать, что где-то на другом конце света есть люди, так похожие на нас самих.

Редакция AdMe.ru познакомилась с работами художницы в фейсбукe, где она больше известна по псевдониму Messy Cow (Беспощадная Корова). Рисунки Вэнг простые и без философских подтекстов, но есть в них кое-что получше: реалистичность с хорошей долей самоиронии.

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Какой из пунктов вам показался ближе всего? А какого здесь не хватает? Поделитесь в комментариях своими наблюдениями: возможно, они станут сюжетами комикса, который мы нарисуем специально для вас.