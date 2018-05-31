Комикс о том, что каждая девушка в душе немного кошка

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Мы сравнили девушек с кошками и нашли много общего. Если разозлить обеих, в ответ получишь угрожающее шипение, а заслужить прощения можно только вкусняшкой. В этом посте мы собрали главные признаки, по которым сразу и не поймёшь женщина перед тобой или кошка.

Нам в отделе комиксов AdMe.ru интересно, а сколько совпадений у вас?

Вопреки распространенному мнению, мы не всегда получаем то, что хотим

Но чаще всего добиваемся желаемого своим обаянием

Мы не всегда уверены в том, сколько нам необходимо ласки. Совет: ориентируйтесь на шипение

И мы не очень хорошо осознаем свои габариты

Наверное, потому, что любим вкусно поесть и не умеем вовремя остановиться

А вообще, мы всегда отлично выглядим. Ладно, почти всегда

Хотя все же есть у нас один маленький недостаточек

Зато никто не сможет сравниться с нами в гибкости. Это врожденный талант

И недосып у нас тоже врожденный

На самом деле нам совсем немного надо для счастья

Но если уж мы чего-то захотим, то не ждите от нас тонких намеков

В каких иллюстрациях вы узнали себя? Быть кошкой классно, правда? Посмотрите на довольную мордочку своей кисы, она с нами абсолютно согласна.