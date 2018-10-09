15 неловких ситуаций, из которых можно выйти с триумфом, используя простые детские отмазки

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Здорово было бы принести начальнику записку от родителей и, как в детстве, избежать выговора за прогул. Или пообещать, что больше так не будешь, и получить прощение даже за самые ужасные проступки. А волшебный домик, который мог спасти в минуту опасности? Помните его, да? Цены бы ему не было во взрослой жизни!