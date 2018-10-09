15 неловких ситуаций, из которых можно выйти с триумфом, используя простые детские отмазки

Здорово было бы принести начальнику записку от родителей и, как в детстве, избежать выговора за прогул. Или пообещать, что больше так не будешь, и получить прощение даже за самые ужасные проступки. А волшебный домик, который мог спасти в минуту опасности? Помните его, да? Цены бы ему не было во взрослой жизни!

Мы в AdMe.ru решили немного пофантазировать на эту тему, освежив в памяти самые крутые детские отмазки. Спорим, и вы ими пользовались когда-то?

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Может быть, вы вспомнили о других забавных детских способах выйти сухим из воды? Расскажите о них в комментариях!

Иллюстратор Inna Grevtseva специально для AdMe.ru

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