Мини-рассказ о том, что нужно каждому из нас, чтобы добиться желаемого

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Правильные слова в нужное время способны изменить жизнь: заставить задуматься, принять решение или по-иному взглянуть на ситуацию. Этот комикс именно с такой историей, где жизненная мудрость передается понятным языком.

Мы в AdMe.ru просто обожаем такие рассказы и надеемся, что и вас этот сюжет не оставит равнодушными и натолкнет на размышления.

Я много путешествую, мне часто встречаются интересные люди. Однажды я познакомился с добрым лодочником, который перевозил меня на другой берег

Мы разговорились, он оказался приятным собеседником с богатым жизненным опытом. Его лодка была не менее занимательной, чем он сам, и одна любопытная деталь не давала мне покоя

Старик лишь загадочно улыбнулся и отложил одно весло. А второе взял обеими руками и опустил его в воду

Сначала его движения были легкими и едва заметными — лодка сдвинулась с места. Потом он начал все сильнее и сильнее грести, но мы ни на метр не приблизились к берегу

И только когда наша «карусель» наконец остановилась, он начал свое повествование

Взяв уже другое весло в руки, он продолжил

Лодочник на секунду замолчал, чтобы перевести дыхание, а я попытался осмыслить его слова. И тут он сказал самое важное

Я поблагодарил мудрого старика, и он отправился дальше, оставив меня с единственной мыслью

Неужели действительно все гениальное так просто?