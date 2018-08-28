Комикс-история с неожиданным финалом о том, что в любви не обходится без сюрпризов

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История любви каждого человека уникальна. Никогда не знаешь, с чего она может начаться и чем закончиться. И этот комикс как раз о том, что жизнь ничем не уступает мелодрамам и ее интриги так же держат в напряжении до самого конца.

AdMe.ru нарисовал комикс-историю, в которой не обошлось без крутых поворотов в сюжетной линии.

Ей было 20, ему — 23. Они полюбили друг друга без памяти

Однажды настала та самая волшебная первая ночь

После которой вдруг все резко изменилось

Он решил двигаться дальше

И от этой новости чуть сердце не разорвалось

Пришел день, когда она сказала ему страшную фразу

Он не мог сказать ни слова и с трудом задал лишь один вопрос

И она ответила

1:1

Как вам такой финал? Все, как вы ожидали, или у вас был другой вариант?