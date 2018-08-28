Комикс-история с неожиданным финалом о том, что в любви не обходится без сюрпризов
История любви каждого человека уникальна. Никогда не знаешь, с чего она может начаться и чем закончиться. И этот комикс как раз о том, что жизнь ничем не уступает мелодрамам и ее интриги так же держат в напряжении до самого конца.
AdMe.ru нарисовал комикс-историю, в которой не обошлось без крутых поворотов в сюжетной линии.
Ей было 20, ему — 23. Они полюбили друг друга без памяти
Однажды настала та самая волшебная первая ночь
После которой вдруг все резко изменилось
Он решил двигаться дальше
И от этой новости чуть сердце не разорвалось
Пришел день, когда она сказала ему страшную фразу
Он не мог сказать ни слова и с трудом задал лишь один вопрос
И она ответила
1:1
Как вам такой финал? Все, как вы ожидали, или у вас был другой вариант?
Иллюстратор Alena Sofronova специально для AdMe.ru