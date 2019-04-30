Китайский визажист перевоплощается в кого угодно. И решить, какой образ ей удался больше, слишком сложно
26-летняя визажист и влогер из Чунцина (Китай) поразила мир своим талантом. Хэ Юйхун (He Yuhong) обладает уникальной способностью превращаться практически в любую знаменитость с помощью макияжа. Визажист заслужила громкую славу в китайских социальных сетях. Ее Instagram-страница, где девушка делится своими шедеврами, набрала уже более 600 тыс. подписчиков. Девушка успела примерить на себя образы Джонни Деппа, Джоконды, Тейлор Свифт и даже Майкла Джексона.
AdMe.ru оценил достижения Хэ Юйхун и спешит поделиться с вами ее самыми выдающимися работами.
Вот сама Хэ Юйхун
А вот ее перевоплощения:
Альберт Эйнштейн
Джонни Депп
Тейлор Свифт
Майкл Джексон
Чарли Чаплин
Черная Вдова
Дита фон Тиз
Криштиану Роналду
Мэрилин Монро
Мона Лиза
Дама с горностаем
Одри Хепберн
Визажист может примерить на себя любой национальный образ:
К тому же девушка загружает видео своих трансформаций, которые делают ее искусство еще более зрелищным
Какой образ тронул вас больше всего? Обсудим в комментариях!
Фото на превью yuyamika7 / Instagram, yuyamika7 / Instagram