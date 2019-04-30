Китайский визажист перевоплощается в кого угодно. И решить, какой образ ей удался больше, слишком сложно

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26-летняя визажист и влогер из Чунцина (Китай) поразила мир своим талантом. Хэ Юйхун (He Yuhong) обладает уникальной способностью превращаться практически в любую знаменитость с помощью макияжа. Визажист заслужила громкую славу в китайских социальных сетях. Ее Instagram-страница, где девушка делится своими шедеврами, набрала уже более 600 тыс. подписчиков. Девушка успела примерить на себя образы Джонни Деппа, Джоконды, Тейлор Свифт и даже Майкла Джексона.

AdMe.ru оценил достижения Хэ Юйхун и спешит поделиться с вами ее самыми выдающимися работами.

Вот сама Хэ Юйхун

А вот ее перевоплощения:

Альберт Эйнштейн

Джонни Депп

Тейлор Свифт

Майкл Джексон

Чарли Чаплин

Черная Вдова

Дита фон Тиз

Криштиану Роналду

Мэрилин Монро

Мона Лиза

Дама с горностаем

Одри Хепберн

Визажист может примерить на себя любой национальный образ:

К тому же девушка загружает видео своих трансформаций, которые делают ее искусство еще более зрелищным