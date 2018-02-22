Китайская художница создает изящные татуировки, используя редкую акварельную технику

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Китайская художница Чэнь Цзе (chenjie.newtattoo) создает настоящие произведения искусства, которые поражают своей оригинальностью и визуальной простотой. Своими работами девушка уже завоевала любовь более 240 тыс. подписчиков. Предлагаем вам полюбоваться на эти маленькие шедевры.

AdMe.ru подобрал специально для вас самые очаровательные работы девушки.

Рисунки Чэнь Цзе выглядят настолько легкими и воздушными, что кажется, будто они нарисованы кистью и акварельными красками.

Художница подобно ландшафтному дизайнеру своими творениями придает изюминку пейзажу тела.

Рисунки мастера — это современный взгляд на древнее искусство: главным источником вдохновения девушки стали старинные китайские живопись и каллиграфия.

Минималистичность и динамичность стиля сближают работы Чэнь с укиё-э — одним из направлений японского изобразительного искусства.

Мастер явно отдает предпочтение природным образам, однако иногда среди ее работ встречаются герои культовых фильмов.

Ну и немного милоты напоследок.

А вы хотели бы украсить свое тело подобным произведением искусства? Делитесь в комментариях!