Керамика израильского скульптора завораживает своей нежностью и пугает до мурашек

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Израильтянка Ronit Baranga уже прославилась в мире искусства своей «живой» посудой, а теперь осваивает новые направления. Ее жутковатые работы завораживают и пугают своей реалистичностью.

Специально для своих читателей AdMe.ru собрал вместе самые криповые и одновременно нежные скульптуры.