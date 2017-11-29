Керамика израильского скульптора завораживает своей нежностью и пугает до мурашек
Израильтянка Ronit Baranga уже прославилась в мире искусства своей «живой» посудой, а теперь осваивает новые направления. Ее жутковатые работы завораживают и пугают своей реалистичностью.
Специально для своих читателей AdMe.ru собрал вместе самые криповые и одновременно нежные скульптуры.
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Делитесь в комментариях, какие скульптуры вам понравились больше всего!
Фото на превью ronitbaranga