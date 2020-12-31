Кем в реальности были 9 женщин, которые запечатлены на картинах великих художников

Когда люди смотрят на какую-либо картину, они обычно могут вспомнить детали биографии известного художника. Но мало кто знает о женщинах, которые днями и месяцами позировали великим. Некоторые из них были не просто моделями, но и сами рисовали или обучали других, писали стихи и занимались дизайном.

Мы в AdMe.ru решили восстановить справедливость и рассказать о натурщицах, чьи лица живописцы запечатлели в вечности.

Фернанда Оливье

Фернанда была французской художницей и моделью Пабло Пикассо, который написал более 60 ее портретов. До знакомства с художником девушка сбежала от мужа и сменила имя, чтобы он не смог ее найти. А через 4 года Оливье встретила Пикассо, которого тогда мало кто знал. Их непростые бурные отношения длились 7 лет. Когда Пабло наконец-то начал обретать известность, его интерес к Фернанде угас, потому что эта женщина напоминала художнику о его непростом прошлом. Женщина, привыкшая к роскоши, осталась нищенствовать. Чтобы выжить, она подрабатывала кассиром в мясной лавке и давала уроки рисования. А через 20 лет Оливье написала мемуары о жизни с Пикассо. К тому времени Пабло был одним из самых востребованных художников, поэтому эта публикация имела коммерческий успех. Но полученные деньги женщина быстро потратила.

Алекса Уайлдинг

До знакомства с Данте Габриэлем Россетти девушка работала портнихой и мечтала стать актрисой. Они случайно встретились во время прогулки в 1865 году. Алекса свела художника с ума своей длинной шеей, рыжими волосами и идеальными губами. Он тут же предложил ей стать моделью, девушка согласилась, но так и не приехала. Прошло много недель, прежде чем Россетти снова столкнулся с Алексой: он заметил ее на улице, выпрыгнул из такси и убедил девушку тут же поехать в студию. Художник платил своей натурщице еженедельно, чтобы она позировала только для него.

Мэй Моррис

Мэй Моррис — младшая дочь художника-прерафаэлита Уильяма Морриса и его жены Джейн Берден, которая тоже работала натурщицей. Мэй была разносторонним человеком: она трудилась дизайнером по вышивке, ювелиром, редактором и преподавателем. А в 1907 году она стала сооснователем Женской гильдии искусств, поскольку Гильдия художников принимала в свои ряды только мужчин. В 1873 году она вместе с Алексой Уайлдинг позировала Россетти. Художник изобразил Мэй в виде прекрасных ангелов по бокам от Алексы.

Фанни Корнфорт

Фанни — метресса и еще одна муза Данте Габриэля Россетти. Она также была его экономкой. Они познакомились в 1856 году. А через 6 лет, после смерти Элизабет Сидалл, Корнфорт переехала в дом к Россетти. Фанни происходила из очень простой семьи, поэтому она была малообразованной и грубой. Брат Россетти хвалил красоту девушки, но говорил, что «у нее не было никакого воспитания, образования или интеллекта». За время их долгих отношений Корнфорт сильно прибавила в весе. Россетти в шутку называл ее «дорогой слоник». За это она звала его носорожеком, потому что художник тоже располнел. Когда возлюбленные были в разлуке, Россетти рисовал для Фанни слонов.

Фанни Итон

Фанни работала домашней прислугой, чтобы прокормить детей, она стала моделью. Ее экзотическую внешность часто использовали, когда хотели изобразить персонажей разной национальности. Женщина дебютировала в работе Симеона Соломона «Мать Моисея».

Нэн Вуд Грэм

На картине Гранта Вуда «Американская готика» изображена сестра художника. Нэн попросила брата специально вытянуть ей лицо, чтобы никто не узнал ее. Сама она тоже писала картины и работала учителем рисования. Она любила изображать животных, и эти рисунки в дальнейшем использовали на различных орнаментах и декоративных ширмах.

Элен Фурман

Она была второй женой Питера Пауля Рубенса: девушке на момент свадьбы исполнилось 16, а художнику — 53. Элен считалась очень привлекательной: тогдашний губернатор Нидерландов заявлял, что она «несомненно, самая красивая женщина, которую можно здесь встретить». А поэт и друг Рубенса Гаспар Гевартиус называл ее Еленой Антверпенской, которая намного превосходит Елену Троянскую.

Агнесса Сорель

Эта девушка не только служила музой французскому художнику эпохи Возрождения Жану Фуке, но и была возлюбленной короля Карла VII. Говорят, что именно Агнесса ввела моду на ношение бриллиантов (до нее это могли делать только коронованные особы), изобрела длинный шлейф и придумала носить весьма откровенные наряды.

Ида Рубинштейн

Ида — танцовщица и актриса. Ее семья была одной из самых богатых в Южной России. Она 2 года танцевала в Русском балете Дягилева вместе со знаменитой примой-балериной Анной Павловой. Критики отмечали талант Иды и говорили, что у нее «гибкость змеи и пластичность женщины». Разумеется, Валентин Серов, встретившись со знаменитой танцовщицей в Париже, не удержался и попросил Рубинштейн стать его моделью.