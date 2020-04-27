Кто на самом деле изображен на 11 легендарных полотнах

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Эти полотна известны миллионам образованных людей, но далеко не каждый из них с лету ответит, кто конкретно на них изображен. А ведь это некогда живые люди со своей судьбой, положением в обществе, характером.

Мы в AdMe.ru задались целью и разузнали больше о тех, кто смотрит на нас с известных картин.

Кристина Ольсон — «Мир Кристины», Эндрю Уайет

Кристина Бейкер Клайн, автор книги о Кристине Ольсон «Картина мира».

«Мир Кристины» — культовое произведение американского художника Эндрю Уайета. На картине изображена Кристина Ольсон — соседка живописца по летнему домику. При беглом осмотре картины зритель видит девушку, которая прилегла отдохнуть в поле. Но приглядевшись и познакомившись с биографией героини, можно понять, что произведение гораздо более глубокое и трагичное. То, что Кристина не молодая девушка, выдают волосы героини: в них заметна проседь. Узловатые грязные руки, неестественная поза и болезненная худоба кричат о том, что женщина на картине нездорова. Кристина Ольсон страдала от неврологического расстройства: вероятно, от наследственной невральной амиотрофии. Однажды художник увидел, как она, цепляясь за землю и волоча ноги, ползет по направлению к ферме. Этот момент глубоко поразил Уайета, в результате чего родился этот шедевр, полный напряжения и драматизма. На момент написания картины мужественной Кристине было 55 лет.

Наталья и Татьяна Мамонтовы — «Иван-царевич на Сером Волке», Виктор Васнецов

Эта картина Виктора Васнецова иллюстрирует сюжет сказки «Иван-царевич и Серый волк». Образ Елены Прекрасной художник списал с двух девушек — Натальи и Татьяны Мамонтовых, кузин Веры Мамонтовой, той самой «Девочки с персиками» с известной картины Валентина Серова.

Леон Леенхофф — «Завтрак в ателье», Эдуард Мане

Леон Леенхофф позировал для многих картин известного импрессиониста. Он был сыном Сюзанны Леенхофф, которая впоследствии стала женой Мане. Эдуард был крестным отцом ребенка. Мальчик вырос в семье художника. Леон поначалу работал в банке отца Эдгара Дега, а потом открыл собственный банк, но столкнулся с финансовыми трудностями. Предприятие пришлось свернуть. Когда Эдуард Мане из-за болезни оказался прикованным к постели, Леон трепетно ухаживал за крестным отцом. После смерти живописца Леенхофф активно помогал биографам Мане восстановить данные и идентифицировать полотна художника.

Эллен Андре — «Абсент», Эдгар Дега

На картине Эдгар Дега изобразил французскую актрису Эллен Андре за столиком в кафе «Новые Афины». Ее партнером стал художник Марселен Дебутен. Эллен была довольно известной натурщицей. Кроме Дега, она позировала Эдуарду Мане и Огюсту Ренуару. С художниками она познакомилась в вышеназванном кафе, куда приходила посидеть в одиночестве.

Родственник Льва Толстого Николай Нагорнов — «Охотники на привале», Василий Перов

Молодой человек с картины Перова, который внимательно слушает рассказчика — так, что даже забыл прикурить сигарету, — 26-летний родственник Льва Толстого. Николай Михайлович Нагорнов в 1872 году женился на Варваре Васильевне Толстой, племяннице великого писателя. С начала 90-х годов XIX века Нагорнов служил членом Московской городской управы. Что касается других персонажей произведения, то рассказчик был списан с известного врача Дмитрия Кувшинникова, а в роли охотника-скептика по центру выступил друг Кувшинникова, врач и художник-любитель Василий Бессонов.

Форнарина — «Донна Велата», Рафаэль

На одном из самых известных портретов Рафаэля Санти «Донна Велата» изображена возлюбленная художника Форнарина. Считается, что ее настоящее имя — Маргерита Лути, а своим прозвищем (Булочница) она обязана отцу-булочнику. Не исключено, что именно эта девушка послужила прототипом для, пожалуй, самой известной картины мастера — «Сикстинской Мадонны». Форнарина была натурщицей и любимой Рафаэля 12 лет, до самой смерти живописца. Русский писатель и искусствовед Павел Муратов считает, что после его кончины женщина была насильно пострижена в монахини и отправлена в монастырь, где вскоре и умерла.

Алина Шариго — «Танец в деревне», Огюст Ренуар

Картина «Танец в деревне» была написана в 1883 году и вместе с «Танцем в городе» и «Танцем в Буживале» составила триптих, посвященный танцующим парам. Для картины художнику позировала Алина Шариго, будущая жена Огюста Ренуара. Девушка родилась в семье фермеров, которые выращивали виноград. Папа и мама оставили ее семье дяди, когда она еще была младенцем. Детство у девушки было нелегким. Алина обучалась работе по дому и шитью, что потом стало ее профессией. Когда ей было 15, Шариго приезжает в Париж, где работает ткачихой, а потом встречает Огюста Ренуара.

Ида Рубинштейн — «Портрет Иды Рубинштейн», Валентин Серов

Валентин Серов написал этот портрет в 1910 году в Париже. В нем нашла отражение тема жизни напоказ: Ида Рубинштейн была известной танцовщицей и актрисой, чья жизнь проходила под пристальным вниманием публики. В момент написания картины девушка танцевала в «Русском балете» Сергея Дягилева. В 1910-е годы актриса переехала из Российской империи в Париж. Она приобрела прекрасный особняк, дружила со многими художниками. Позже Ида создала собственную балетную труппу, которую пришлось распустить в 1938 году из-за надвигающейся войны.

Дороти Дин — «Пылающий июнь», Федерик Лейтон

Дороти Дин — сценический псевдоним актрисы Ады Элис Пуллен. Больше всего девушка прославилась не своими ролями, а картинами, в которых выступала натурщицей. Дороти сотрудничала со многими художниками: Фредериком Лейтоном, Джоном Милле, Джорджем Федериком Уоттсом и другими. Любопытно, что существуют предположения о том, что Пуллен могла быть прототипом Элизы Дулитл из пьесы Бернарда Шоу «Пигмалион».

Мария-Сюзанна Жиру — «Дама под вуалью», Александр Рослин

На картине шведского живописца XVIII века Александра Рослина изображена художница Мария-Сюзанна Жиру. Она родилась в Париже и была дочерью королевского ювелира, но рано осиротела. Когда девушке было всего 11 лет, она влюбилась в тогда еще малоизвестного заезжего художника Александра Рослина. Прошло целых 14 лет, прежде чем, несмотря на протесты опекунов Марии, влюбленные смогли пожениться. Именно свою супругу художник изобразил на знаменитом портрете.

Анна Черткова — «В теплых краях», Николай Ярошенко