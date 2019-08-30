Кем на самом деле была печальная невеста с картины «Неравный брак» и как ее история изменила общество

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С момента написания картины «Неравный брак» прошло 157 лет, но до сих пор она притягивает к себе тысячи посетителей Третьяковской галереи. Здесь нет напыщенных эмоций, заламывания рук и обмороков. Спокойное и трагичное лицо невесты выглядит гораздо красноречивее.

Мы в AdMe.ru попытались разобраться в том, кем на самом деле была юная невеста, чей печальный образ повлиял на дворянское общество второй половины XIX века.

Неравный брак был обыденным явлением в XIX веке. Чтобы поправить материальное положение, родители выдавали своих дочерей за престарелых богатых мужчин, которые не то что в отцы, в деды бы сгодились. Родителей мало волновало счастье дочери. Иногда девушки сами стремились вырваться из нищеты и искали богатого престарелого мужа. Сколько же судеб сломала свадьба по расчету, сколько народных песен и литературных произведений об этом написано! До нас дошла, к примеру, застольная песня «У церкви стояла карета». За год до написания картины церковь осудила брак с большой разницей в возрасте. Останавливало ли это пожилых женихов? Конечно же, нет. Количество мезальянсов уменьшилось после того, как на очередной выставке художников общество увидело картину Василия Пукирева «Неравный брак».

Кем же на самом деле была невеста?

Друг художника — купец Сергей Варенцов.

На этот счет существует 2 версии: Художник изобразил драму своего друга.

«Неравный брак» — это личная трагедия Пукирева. Попытаемся разобраться в каждой из них. Сергей Варенцов был страстно влюблен в красавицу Софью Рыбникову. Родители девушки решили, что купец средней руки Варенцов недостоин их дочери, и нашли ей более выгодную партию — известного в торгово-промышленном мире Андрея Карзинкина. Он был на 13 лет старше невесты. Поскольку Варенцов являлся дальним родственником Карзинкина, он вынужден был стать шафером на свадьбе своей возлюбленной. Только вот сам Сергей Варенцов был категорически против этой версии. Он готовился к свадьбе с другой девушкой, и слава несостоявшегося жениха ему была не нужна.

На картине изображена личная драма художника. Он был влюблен в Прасковью Матвеевну Варенцову. Прасковья была барышней благородных кровей. Молодой художник несколько раз просил руки девушки, но каждый раз получал отказ. Делов в том, что Василий Пукирев был крестьянином, которому помог выбиться в люди талант художника. Брак дворянки и крестьянина родители Прасковьи сочли невозможным и выдали дочь за богатого пожилого человека их круга. Был ли сам Пукирев на свадьбе своей возлюбленной — об этом история умалчивает. Но его автопортрет можно увидеть за спиной невесты. О самом женихе мало что известно. Нет, это не тот седовласый мужчина, что изображен на картине. Это собирательный образ. Голову художник писал с князя Павла Цицианова, тело — с предводителя русского дворянства Алексея Полторацкого, а прическу — со знакомого повара.

Трагическая судьба натурщицы

Историки и искусствоведы долго спорили о том, кто же та самая невеста и чьей версии стоит придерживаться. Споры эти продолжались бы бесконечно, если бы в 2002 году Третьяковская галерея не приобрела карандашный рисунок. На нем изображена пожилая женщина в траурном одеянии. Надпись на портрете гласит: «Прасковья Матвеевна Варенцова, с которой 44 года назад художник В. В.Пукирев написал свою известную картину „Неравный брак“. Госпожа Варенцова живет в Москве, в Мазуринской богадельне».

Портрет Прасковьи Матвевны Варенцовой.

О судьбе Прасковьи Матвеевны после замужества мало что известно. Счастливой семейной жизни не получилось. «Богатый и знатный старик сгубил девушке жизнь», — говорили современники. Прасковья овдовела рано. Нет, она не стала богатой наследницей и влиятельной княжной. Свою одинокую жизнь она закончила в приюте. На склоне дней женщина открыла свою тайну художнику Владимиру Сухову. Да, она — та самая невеста, она позировала Пукиреву для картины. И в нее он был влюблен. Почему Прасковья оказалась в богадельне, доподлинно не известно.

Картина, которая смогла изменить общество

Неравный брак не принес счастья ни молодой невесте, ни отвергнутому художнику. Пукирев преподавал в художественном училище, писал иконы и картины на религиозные темы. Жил Василий в невенчанном браке с молодой женщиной Софьей. Был он обласкан, одет и обстиран. Она его любила, а вот он ее? Жениться на Софье Василий не планировал. Нужно ли говорить о том, что значило для женщины XIX века быть сожительницей... Последние годы жизни он провел в нищете, много пил и был парализован. Умер Пукирев 1 июня 1890 года, похоронен на Ваганьковском кладбище.

«Неравный брак» был единственной значимой картиной в творчестве художника. Она не только сделала Василия Пукирева известным, но и повлияла на дворянское общество. Современники художника признавались, что, увидев картину, они отказывались от идеи брака с молоденькой девушкой. Илья Репин писал: «Пукирев много крови испортил не одному старому генералу». И действительно, после появления картины на выставке неравных браков стало меньше. Сюжет свадьбы престарелого дворянина и девушки стал невероятно популярным. Многие художники пытались повторить успех Пукирева, но у них ничего не вышло. Сейчас картина экспонируется в Третьяковской галерее, а ее копия находится в экспозиции Национального художественного музея Республики Беларусь.

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