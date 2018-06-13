Каждый день в течение года дизайнер создавал логотипы и вкладывал в них скрытый смысл
Хорошими дизайнерами не рождаются, а становятся после долгой и упорной работы и постоянного совершенствования своих навыков. Именно так считает шведский дизайнер Даниэль Карлмац, бросивший себе своеобразный вызов: в течение года он каждый день создавал логотип для нового слова, опираясь в своей работе на принципы и выразительные средства символизма.
AdMe.ru собрал лучшие из этих работ, чтобы вы могли познакомиться с ними поближе.
Сделано
Клетка
Иди
Горилла
Гриль
Собака
Цивилизация
Идея
Возвращение
Рот
Кость
Стул
Копать
Птица
Дождь
Нудист
Кактус
Панда
Рыба
Шесть
Компас
Тетрис
Суши
Джаз
Как вам такая идея для тренировки творческих способностей?
Фото на превью danielcarlmatz/instagram