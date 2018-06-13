Каждый день в течение года дизайнер создавал логотипы и вкладывал в них скрытый смысл

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Хорошими дизайнерами не рождаются, а становятся после долгой и упорной работы и постоянного совершенствования своих навыков. Именно так считает шведский дизайнер Даниэль Карлмац, бросивший себе своеобразный вызов: в течение года он каждый день создавал логотип для нового слова, опираясь в своей работе на принципы и выразительные средства символизма.