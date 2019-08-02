Каждая из нас играет главную роль, просто фильмы жизни зовутся иначе
Наверное, у каждого бывало такое, что он представлял себя героем любимого фильма. Путешествовал, влюблялся, спасал, удивлял. Сегодня у вас есть возможность выбрать фильм своей жизни, даже если вы по профессии вовсе не актер.
Мы в AdMe.ru уверены, что вы уже пересмотрели кучу фильмов, но названия этих 14 «картин» наверняка многие услышат впервые.
Он должен быть найден
Оставайся здесь навсегда
История одной невзаимной любви
И пусть все внутренние демоны будут повержены
Ваши вкусняшки — в ваших руках
Статус: все невероятно сложно
Один бургер может изменить все
Отсчет пошел
Можно пропустить пробежку, но попа сама себя не накачает
В главных ролях — все мамы школьников. Слабонервных просим удалиться
Во всех телефонных трубках мира
Во благо нельзя иначе, тут все средства хороши
Оттуда еще никто не возвращался довольным
Ее квест начнется с регистратуры
А как бы назвали свой фильм жизни вы?
Иллюстратор Inna Grevtseva специально для AdMe.ru