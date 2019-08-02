Каждая из нас играет главную роль, просто фильмы жизни зовутся иначе

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Наверное, у каждого бывало такое, что он представлял себя героем любимого фильма. Путешествовал, влюблялся, спасал, удивлял. Сегодня у вас есть возможность выбрать фильм своей жизни, даже если вы по профессии вовсе не актер.

Мы в AdMe.ru уверены, что вы уже пересмотрели кучу фильмов, но названия этих 14 «картин» наверняка многие услышат впервые.

Он должен быть найден

Оставайся здесь навсегда

История одной невзаимной любви

И пусть все внутренние демоны будут повержены

Ваши вкусняшки — в ваших руках

Статус: все невероятно сложно

Один бургер может изменить все

Отсчет пошел

Можно пропустить пробежку, но попа сама себя не накачает

В главных ролях — все мамы школьников. Слабонервных просим удалиться

Во всех телефонных трубках мира

Во благо нельзя иначе, тут все средства хороши

Оттуда еще никто не возвращался довольным

Ее квест начнется с регистратуры

А как бы назвали свой фильм жизни вы?

Иллюстратор Inna Grevtseva специально для AdMe.ru

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24
8k

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