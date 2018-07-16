17 комиксов от мамы троих детей, которая знает все о непростой жизни родителей

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Адриэнн Хеджер ( Adrienne Hedger ) — иллюстратор и мама троих детей. И она точно знает все о непростой родительской жизни. Из каждодневных ситуаций, в которые попадают ее дети и она сама, Адриэнн создает комиксы, в которых честно и с юмором делится тем, каково это, когда у тебя трое детей, а затем выкладывает творения на своем сайте. А еще она написала несколько маленьких иллюстрированных книжек , в которых рассказала, каково быть мамой.

Быть родителем не так уж и легко, но мы в AdMe.ru думаем (и вы наверняка согласитесь), что это бывает весело.

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Кстати, в своей группе в фейсбуке Адриэнн регулярно общается с подписчиками, и те иногда подкидывают ей новые идеи для рисунков.

Вообще, дети — это нескончаемый источник каламбуров и забавных ситуаций, а некоторые их вопросы так и вовсе вгоняют в ступор. А ваши дети вытворяли что-нибудь этакое, отчего вы зависали на несколько минут?