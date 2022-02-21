Как жили первые селебрити, покорявшие мир своими фото за 100 лет до появления Instagram

Мир современных знаменитостей выглядит настоящей сказкой: их имена не сходят со страниц светских хроник, а странички в Instagram демонстрируют поклонникам сладкую жизнь. Нам кажется, что селебрити — порождение нашего времени со всеми его мощными медиаресурсами, но на самом деле они существовали еще более 100 лет назад.

Нам в AdMe.ru стало интересно, а как жили самые медийные дамы тогда и как в отсутствие телевидения и интернета они пробивали себе дорогу к славе.

Клео де Мерод

Клео была балериной, но вошла в историю как первая современная знаменитость. А еще она была первой женщиной, чьи фотографии огромными тиражами расходились по всему миру. Лицо де Мерод украшало открытки и игральные карты, ее портреты писали самые известные художники и лепили самые известные скульпторы. Легендарная прическа танцовщицы, закрывавшая уши, быстро стала популярной среди парижанок. Поговаривают, своей популярностью Клео обязана не столько хореографическому таланту, сколько ослепительной красоте. Когда девушка приехала на гастроли в Нью-Йорк, ее осаждали репортеры и преследовали фанатки, просившие автограф. Долгожданное выступление суперзвезды разочаровало. Пресса с восторгом отзывалась о внешности де Мерод, но утверждала, что дива совершенно не умеет танцевать. Несмотря на эти отзывы, в Штатах Клео заработала более чем в 40 раз больше своей обычной месячной парижской зарплаты. Как и многие селебрити, де Мерод не раз оказывалась в центре скандала. Однажды балет с ее участием посетил король Бельгии Леопольд II и был восхищен красотой танцовщицы. На следующий день Его Величество сбежал от собственной охраны, чтобы наведаться в гости к балерине. А когда монарх, придя на спектакль, весь антракт провел в компании Клео, по Парижу поползли слухи о романе между ними. А государь получил прозвище Клеопольд.

Знаменитая прическа Клео де Мерод, которую копировали многие француженки.

Де Мерод не ответила взаимностью на притязания Леопольда, тот не стал настаивать. Однако танцовщицу и короля связывала теплая дружба. Поговаривают, будто именно Клео Париж обязан метрополитеном: она попросила своего венценосного друга профинансировать строительство подземки и тот согласился.

Лина Кавальери

Лину Кавальери часто называли самой красивой женщиной в мире. Она родилась в небогатой семье, рано осталась без родителей и смогла проделать огромный путь от разносчицы газет, напевавшей за работой песенки, до оперной дивы, выступавшей на одной сцене с такими мэтрами, как Энрико Карузо и Федор Шаляпин. Такому успеху девушка была обязана не столько своему вокальному диапазону, сколько выдающейся внешности. В 1897 году Кавальери получила первый контракт в России, где познакомилась с князем Александром Владимировичем Барятинским — одним из богатейших людей страны. Пока Лина блистала на сценах императорских театров, ее высокопоставленный поклонник осыпал девушку драгоценностями. По заказам Барятинского петербургские ювелиры изготовили «парюру из изумрудов стоимостью 150 тысяч рублей... и рубиновый гарнитур стоимостью 60 тысяч рублей», преподнесенные Кавальери на ее бенефисе в театре «Аквариум». 3 нитки редкого жемчуга, заказанные князем у Карла Фаберже, оценивались в 180 тысяч рублей. Газеты писали, что на выступлении Кавальери в Харьковском театре в опере «Травиата» певица «была увита драгоценностями на сумму свыше 3 миллионов рублей».

Барятинский хотел жениться на Лине, но император Николай II запретил ему. Князь нашел себе равную по статусу невесту, а певица продолжила блистать на сценах лучших театров мира. Завершив оперную карьеру, Кавальери открыла косметический салон в Париже. В 1914 году, накануне своего 40-летия, она вела колонку советов по макияжу для женщин в журнале Femina и опубликовала книгу «Мои секреты красоты». А еще звезда Прекрасной эпохи выпускала свою линию косметических средств и даже духов.

Каролина Отеро

Одна из главных звезд Прекрасной эпохи родилась в очень бедной семье. В 14 лет она сбежала из дома со своим парнем и стала зарабатывать на жизнь танцами в кабаре. Вскоре она нашла себе спонсора, который помог ей существенно продвинуться в танцевальной карьере во Франции. Однако надолго Каролина с ним не задержалась — она пустилась в самостоятельное плавание, создав себе образ андалузской цыганки, выступавшей под псевдонимом Прекрасная Отеро. Девушка быстро стала звездой постановок «Фоли-Бержер», а вскоре и самой известной дамой полусвета во всем Париже. В августе 1898 года французский кинооператор Феликс Мегиш, работавший в компании братьев Люмьер, снял минутное видео с танцем Отеро, сделав ее «первой звездой в истории кино». Среди поклонников Каролины были император Германии Вильгельм II, принц Монако Альбер I, король Великобритании Эдуард VII, члены королевских семей Сербии и Испании, великий князь Николай Николаевич и писатель Габриеле д’Аннунцио. Богатые и знатные покровители не жалели денег на Прекрасную Отеро — среди подарков, преподнесенных ей, было бриллиантовое колье Марии-Антуанетты, коллекция черных жемчужин и даже остров в Тихом океане, который презентовал император Японии.

За годы своей карьеры Каролина Отеро накопила $ 25 млн. Когда женщина покинула сцену, она купила себе на юге Франции особняк за $ 15 млн. Все свое баснословное богатство звезда Прекрасной эпохи спустила в увеселительных заведениях. Она умерла в крайней нищете в маленькой квартирке в Ницце в возрасте 96 лет.

Лиана де Пужи

Однажды Прекрасная Отеро появилась в парижском ресторане «Максим» украшенная бриллиантами с головы до ног. Пока восхищенная публика разглядывала звезду, в зал вошла женщина в скромном белом платье. Это была Лиана де Пужи — знаменитая соперница Каролины. За ней шествовала ее горничная, которая несла шкатулку с драгоценностями. Это была очередная «дуэль» знаменитых дам полусвета, победу в которой одержала блистательная Лиана. Мадемуазель де Пужи, а точнее Анна-Мари де Шассень (это настоящее имя женщины), выросла в женском монастыре. В возрасте 16 лет она сбежала оттуда с морским офицером, за которого вышла замуж после того, как забеременела. У пары родился мальчик, и его родительница впоследствии признавала, что была ужасной матерью. Муж Анны-Мари был настоящим домашним тираном, и она сбежала от него, оставив ребенка отцу. Девушка решила стать артисткой. Она брала уроки у легендарной Сары Бернар, и великая актриса посоветовала ей «держать свой милый ротик на замке», если та хочет добиться успеха на сцене. Понятливая ученица выбрала танцы и пантомиму и не прогадала. Среди поклонников де Пужи были польский магнат Роман Потоцкий и французский финансист Морис де Ротшильд, которые усыпали ее драгоценностями. Писатель Эдмон де Гонкур назвал Лиану самой красивой женщиной века.

Когда звезде Парижа исполнилось 40, она вышла замуж за румынского князя Георгия Гика, который был младшее ее на 15 лет. Он дал даме полусвета знатный титул, она ему — целое состояние (Его Высочество был беден до встречи с де Пужи). Через 16 лет Георгий изменил ей с 23-летней румынской художницей. Лиана смогла удержать ветреного мужа, но брак уже трещал по швам. В итоге женщина ушла в монастырь, освободив своего супруга от брачных обязательств.

Лили Элси

Лили Элси была талантливой театральной актрисой и самой фотографируемой девушкой Эдвардианской эпохи, но ее слава едва не прошла мимо, потому что она была болезненно застенчивой. Импресарио Джордж Эдвардс предложил робкой артистке главную роль в англоязычной постановке «Веселая вдова». Лили отказывалась, считая, что не осилит, но он смог ее убедить. Чтобы создать яркий образ, Эдвардс познакомил свою подопечную с известным модельером Люсиль, которая работала над сценическим костюмом девушки. В итоге Элси стала главной звездой британской сцены. Ее лицо украшало коробки шоколада, банки из-под печенья и рекламу косметики. Дизайнеры модной одежды продавали больше, если их одежду рекламировала Лили, каждая светская львица хотела себе собственную версию шляпы «Веселой вдовы». Поклонники-мужчины осыпали ее подарками: один пожилой джентльмен прислал ей копию ее сценического украшения, но с настоящими бриллиантами. На ее имя даже составили завещание.

Элси игнорировала своих поклонников, даже богатых и знатных. Редко кто видел ее вне сцены. Девушку явно тяготил ее статус суперзвезды. Когда актриса вышла замуж, она покинула театр, правда, вскоре снова вернулась. Однако здоровье Лили начало ухудшаться и 8 спектаклей в неделю были слишком тяжелой нагрузкой для нее. Ухудшение самочувствия Элси сказалось и на браке. Пара рассталась. Некогда известная актриса стала ипохондриком и последние годы жизни проводила в больницах, домах престарелых и санаториях.