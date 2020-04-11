Как выглядят 16 аниматоров, чьи мультфильмы мы готовы пересматривать бесконечно

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Многие взрослые обожают смотреть мультфильмы. Некоторые мульты, например «Винни-Пух», с нами с самого детства, и очередная встреча с его героями — как глоток свежего воздуха в мире, наполненном взрослыми заботами. А над новыми, например «Зверополисом», мы хохотали не так давно, но уже успели всем сердцем полюбить его персонажей. Но знаете ли вы, кто создал для нас эти шедевры?

AdMe.ru выяснил, кто подарил миру гениальные творения мультипликации, которые хочется пересматривать бесконечно. Мы хотим, чтобы весь мир узнал, как выглядят эти мастера.

Юрий Норштейн, «Ежик в тумане»

Юрий Норштейн большую часть своей творческой карьеры проработал на «Союзмультфильме» и заслужил любовь миллионов зрителей и уважение своих коллег. Японский аниматор Хаяо Миядзаки признался, что считает Норштейна гениальным художником. С 1981 года и по настоящий момент Юрий Борисович работает над мультфильмом «Шинель» по одноименной повести Гоголя. Этот проект не закончен до сих пор и считается самым долгосрочным в истории мультипликации. Над чем еще работал: «Каникулы Бонифация» (1965)

«Варежка» (1967)

«Бобры идут по следу» (1970)

«Чебурашка» (1971)

«38 попугаев» (1976)

Мэтт Грейнинг, «Симпсоны»

Когда юный Мэтт Грейнинг только окончил колледж, он переехал в Лос-Анджелес и устроился работать в магазин пластинок, а в свободное время рисовал комиксы с говорящим названием «Жизнь в аду», в которых описывал свои будни. Именно благодаря им Мэтт получил предложение поработать аниматором. «Симпсоны» — первый проект Грейнинга. Это история семейки, живущей по адресу Evergreen Terrace (в русском переводе — Вечнозеленая аллея). На улице с таким же названием в детстве жил сам мультипликатор, а Симпсоны носят те же имена, что и члены его собственной семьи, притом Барт — это сам Мэтт, только свое имя он изменил. Над чем еще работал: «Футурама» (1999–2003; 2008–2013)

«Разочарование» (2018 — настоящее время)

Пол Тиббит, «Губка Боб Квадратные Штаны»

Пол Тиббит посвятил работе над «Губкой Бобом» многие годы своей жизни и в этом проекте был художником, сценаристом, режиссером, продюсером и шоураннером. Не так давно он стал сотрудником студии DreamWorks. Над чем еще работал: «Котопес» (1998)

Александр Татарский, «Падал прошлогодний снег»

Александр Татарский родился в Киеве, там же начал свою творческую карьеру. После он переехал в Москву и был принят на работу на студию «Экран», где и придумал веселого мужичка из мультфильма «Падал прошлогодний снег». В конце 80-х Татарский создал первую независимую советскую киностудию «Пилот». Там родились персонажи, так напоминающие Шерлока Холмса и Доктора Ватсона, — Шеф и Коллега, более известные как Братья Пилоты. Идея мультфильма «Фиксики» также принадлежит Александру Татарскому. Над чем еще работал: «Кстати о птичках» (1974)

«Пластилиновая ворона» (1981)

«Крылья, ноги и хвосты» (1986)

Уильям Ханна и Джозеф Барбера, «Том и Джерри»

Уильям Ханна и Джозеф Барбера вместе работали в анимационном отделе студии Metro-Goldwyn-Mayer в конце 30-х годов. В 1940 году они выпустили первый мультфильм о безымянном коте, который охотился на мышь. Персонажи развивались и в итоге превратились в известных всему миру Тома и Джерри, а Ханна и Барбера создали собственную успешную студию, просуществовавшую несколько десятилетий. Над чем еще работали: «Флинтстоуны» (1960–1966)

«Скуби-Ду» (1969 — настоящее время)

«Смурфики» (1981–1989)

Джон Лассетер, «История игрушек»

Мама Джона Лассетера работала учителем рисования, и именно от нее будущему аниматору передалась любовь к искусству. После школы он поступил в Калифорнийский институт искусств, где его преподавателями были сотрудники студии Disney, а однокурсником — Тим Бертон. Джон Лассетер, подаривший миру «Историю игрушек», успел поработать на студиях Disney и Pixar, а за созданные им мультипликационные шедевры удостоился звезды на «Аллее славы». Над чем еще работал: «Корпорация монстров» (2001)

«Рататуй» (2007)

«Вверх» (2009)

«Храбрая сердцем» (2012)

Тони Ансельмо, «Русалочка»

Тони Ансельмо всю жизнь проработал на студии Disney, и многие известные персонажи были созданы именно им, например Русалочка и принцесса Жасмин. Кроме того, Ансельмо работает еще и актером озвучивания. Он брал уроки у Кларенса Нэша, который озвучивал Дональда Дака на протяжении полувека, а после сам стал голосом персонажа. Над чем еще работал: «Красавица и Чудовище» (1991)

«Король Лев» (1994)

«Горбун из Нотр-Дама» (1996)

«Геркулес» (1997)

«Похождения императора» (2000)

«Не бей копытом» (2004)

Эдуард Назаров, «Винни-Пух»

Создатель образа отечественного Винни-Пуха с детства увлекался рисованием. Сначала Эдуард Назаров работал художником-прорисовщиком, затем мультипликатором, художником-постановщиком и режиссером. Кроме того, Эдуард Васильевич занимался и озвучиванием персонажей, а во многих мультфильмах, например в «Жил-был пес», читает закадровый текст. Над чем еще работал: «Фильм, фильм, фильм» (1968)

«Дарю тебе звезду» (1974)

«Икар и мудрецы» (1976)

«Про Сидорова Вову» (1985)

Дон Блут, «Анастасия»

В детстве Дон Блут обожал мультфильмы Disney, а после окончания университета был принят на студию на должность ассистента. После этого он стал продюсером 20th Century Fox, где и снял культовый мультфильм «Анастасия». Критики отмечали, что его создатель сознательно использовал 3 приема Disney — действие, музыку и любовную линию. За свою долгую творческую карьеру Блут успел поработать со Стивеном Спилбергом и открыть собственную анимационную студию. Кроме того, он написал несколько книг для людей, решивших связать свою жизнь с созданием мультфильмов. Над чем еще работал: «Спящая красавица» (1959)

«Земля до начала времен» (1988)

«Все псы попадают в рай» (1989)

«Дюймовочка» (1994)

Глен Кин, «Рапунцель: Запутанная история»

Отец Глена Кина был карикатуристом, и будущий аниматор студии Disney с самого детства наблюдал за его работой. Потом была школа искусств и участие в стипендиальной программе экспериментальной анимации. После окончания школы Глен Кин был принят в штат на студию Disney, где проработал 37 лет. Сейчас аниматор, подаривший миру Рапунцель, трудится над мультфильмом, который в 2020 году должен выйти на Netflix. Над чем еще работал: «Русалочка» (1989)

«Красавица и Чудовище» (1991)

«Аладдин» (1992)

«Вольт» (2008)

Николас Парк, «Уоллес и Громит»

Свой первый мультфильм Ник снял в 13 лет на чердаке родительского дома. Уже в детстве он понял, что хочет связать свою жизнь с анимацией. «Уоллес и Громит» — дипломный проект Ника Парка, который тот создал, еще учась в школе кино и телевидения. В дальнейшем вышло еще 5 мультфильмов о любителе сыра и его верной собаке, и 4 из них были отмечены премией «Оскар». Над чем еще работал: «Побег из курятника» (2001)

«Дикие предки» (2018)

«Барашек Шон: Фермагеддон» (2019)

Крис Сандерс, «Король Лев»

Крис Сандерс долгое время проработал на студии Disney, и персонажи «Короля Льва» были нарисованы именно им. Интересно, что с самого начала Сандерс критиковал подход компании к созданию мультфильмов. Он отмечал, что руководство не поощряет творческие эксперименты, несмотря на то что людям, создающим гениальные анимационные шедевры, очень важна свобода. В 2000-х Крис Сандерс перешел на студию DreamWorks, где занял пост исполнительного продюсера. Над чем еще работал: «Аладдин» (1992)

«Лило и Стич» (2002)

«Как приручить дракона» (2010)

«Семейка Крудс» (2013)

Бутч Хартман, «Волшебные покровители»

Бутч Хартман начал карьеру в должности художника на студии Hanna-Barbera, а потом перешел на Nickelodeon, где и родились самые известные его персонажи — мальчик Тимми Тернер и маленькие феи Ванда и Космо. Над чем еще работал: «Турбопес» (2010–2015)

«Чудище Бансен» (2017–2018)

Генри Селик, «Коралина в Стране Кошмаров»

Генри Селик с детства интересовался анимацией, а сразу после окончания университета поступил на стажировку на студию Disney. Именно там он познакомился с Тимом Бертоном, плодотворное сотрудничество с которым вылилось в замечательные мультфильмы ужасов. Над чем еще работал: «Кошмар перед Рождеством» (1993)

«Джеймс и гигантский персик» (1996)

Байрон Ховард, «Зверополис»

Байрон Ховард родился в Японии, но в детстве переехал с родителями в США. В 1994 году он пришел работать аниматором на студию Disney, где и трудится до сих пор. Правда, после коммерческого успеха «Зверополиса» Ховард занимает более высокие должности — исполнительного продюсера и директора. Над чем еще работал: «Покахонтас» (1995)

«Мулан» (1998)

«Лило и Стич» (2002)

«Холодное сердце — 2» (2019)