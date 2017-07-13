Как выглядит наша жизнь до и после 30 лет

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Есть такое мнение: «В 20 лет мне казалось, что 30 лет — это уже старость. Оказалось, показалось». С возрастом действительно происходят изменения — и не только во внешности, но и в отношении к здоровью, покупкам, семье. То, что было значимо в 20 с «хвостиком», перестает быть таким же важным после 30.