Как выглядит наша жизнь до и после 30 лет

Есть такое мнение: «В 20 лет мне казалось, что 30 лет — это уже старость. Оказалось, показалось». С возрастом действительно происходят изменения — и не только во внешности, но и в отношении к здоровью, покупкам, семье. То, что было значимо в 20 с «хвостиком», перестает быть таким же важным после 30.

Сегодня AdMe.ru решил показать в шутливой форме, как меняется человек с течением времени. Конечно, с маленькой поправкой, что у каждого свои особенности.

Иллюстратор Astkhik Rakimova, иллюстратор Anna Syrovatkina специально для AdMe.ru

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Это вообще реально?!

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