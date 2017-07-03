10 знаменитых картин глазами современных художников

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Картины классиков мирового искусства — это, безусловно красиво. Они отражают идеалы красоты разных времен и показывают мир таким, каким мы его не видели.

AdMe.ru в команде с гениальным иллюстратором представил, как бы выглядели эти картины, если бы были написаны современными художниками, и вот что из этого вышло.