10 знаменитых картин глазами современных художников
Картины классиков мирового искусства — это, безусловно красиво. Они отражают идеалы красоты разных времен и показывают мир таким, каким мы его не видели.
AdMe.ru в команде с гениальным иллюстратором представил, как бы выглядели эти картины, если бы были написаны современными художниками, и вот что из этого вышло.
Илья Репин
Леонардо да Винчи
Эдвард Мунк
Поль Гоген
Леонардо да Винчи
Виктор Васнецов
Карл Брюллов
Поль Сезанн
Валентин Серов
Рембрандт
Иллюстратор Astkhik Rakimova специально для AdMe.ru