10 знаменитых картин глазами современных художников

Картины классиков мирового искусства — это, безусловно красиво. Они отражают идеалы красоты разных времен и показывают мир таким, каким мы его не видели.

AdMe.ru в команде с гениальным иллюстратором представил, как бы выглядели эти картины, если бы были написаны современными художниками, и вот что из этого вышло.

Илья Репин

© wikipedia  

Леонардо да Винчи

© wikipedia  

Эдвард Мунк

© wikipedia  

Поль Гоген

© wikipedia  

Леонардо да Винчи

© wikipedia  

Виктор Васнецов

© wikipedia  

Карл Брюллов

© wikipedia  

Поль Сезанн

© wikipedia  

Валентин Серов

© wikipedia  

Рембрандт

© wikipedia  

Иллюстратор Astkhik Rakimova специально для AdMe.ru

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