Как выглядели бы повзрослевшие герои любимых мультиков 1990-х годов

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Помните, с каким восторгом мы в детстве ждали начала любимых мультфильмов? Годы прошли, мы повзрослели, а персонажи никак не изменились. Но зато на них теперь с не меньшим восторгом смотрят наши дети.

AdMe.ru решил вспомнить героев наших любимых мультиков и представить, как бы они могли поменяться с течением времени. Посмотрите вместе с близкими, как изменилась жизнь Гайки, Кристофера Робина и других персонажей. Наверняка это воскресит в вашей памяти несколько приятных моментов из школьных лет.

1. Барт, Лиза и Мэгги из «Симпсонов»

2. Дядя Федор из мультфильма «Каникулы в Простоквашино»

3. Хельга Патаки из «Эй, Арнольд!»

4. Любава из мультфильма «Алеша Попович и Тугарин Змей»

5. Вовка из мультфильма «Вовка в тридесятом царстве»

6. Сейлор Мун из одноименного мультфильма

7. Бу из «Корпорации монстров»

8. Масяня из одноименного мультфильма

9. Алиса Селезнева из «Тайны третьей планеты»

10. Гайка из «Чип и Дейл спешат на помощь»

11. Томми и Чаки из «Ох уж эти детки»

12. Кристофер Робин из мультфильма «Винни Пух и все-все-все»

13. Дарла Шерман из «В поисках Немо»

14. Инспектор Гаджет из одноименного мультсериала

Бонус: Крошки-Ножки из мультсериала «Земля до начала времен»

Какой мультфильм вы больше всего любили в детстве? Чье преображение больше всего понравилось? Расскажите об этом в комментариях.