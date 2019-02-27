Как выглядели бы повзрослевшие герои любимых мультиков 1990-х годов
Помните, с каким восторгом мы в детстве ждали начала любимых мультфильмов? Годы прошли, мы повзрослели, а персонажи никак не изменились. Но зато на них теперь с не меньшим восторгом смотрят наши дети.
AdMe.ru решил вспомнить героев наших любимых мультиков и представить, как бы они могли поменяться с течением времени. Посмотрите вместе с близкими, как изменилась жизнь Гайки, Кристофера Робина и других персонажей. Наверняка это воскресит в вашей памяти несколько приятных моментов из школьных лет.
1. Барт, Лиза и Мэгги из «Симпсонов»
2. Дядя Федор из мультфильма «Каникулы в Простоквашино»
3. Хельга Патаки из «Эй, Арнольд!»
4. Любава из мультфильма «Алеша Попович и Тугарин Змей»
5. Вовка из мультфильма «Вовка в тридесятом царстве»
6. Сейлор Мун из одноименного мультфильма
7. Бу из «Корпорации монстров»
8. Масяня из одноименного мультфильма
9. Алиса Селезнева из «Тайны третьей планеты»
10. Гайка из «Чип и Дейл спешат на помощь»
11. Томми и Чаки из «Ох уж эти детки»
12. Кристофер Робин из мультфильма «Винни Пух и все-все-все»
13. Дарла Шерман из «В поисках Немо»
14. Инспектор Гаджет из одноименного мультсериала
Бонус: Крошки-Ножки из мультсериала «Земля до начала времен»
Какой мультфильм вы больше всего любили в детстве? Чье преображение больше всего понравилось? Расскажите об этом в комментариях.
Фото на превью Finding Nemo / Pixar Animation Studios
Иллюстратор Anastasiya Pavlova специально для AdMe.ru