Как выглядели бы 13 мультяшных злодеев, если бы стали добряками
Вряд ли кто-то из нас питает вселенскую любовь к злодеям из мультфильмов. Они всегда мешают добрым персонажам быть счастливыми. Да и к тому же выглядят они, мягко говоря, неприятно.
AdMe.ru нарисовал иллюстрации, на которых даже отрицательные персонажи становятся добрыми и очень милыми.
Стервелла Де Виль, «101 далматинец»
Урсула, «Русалочка»
Малефисента, «Спящая красавица»
Злая королева, «Белоснежка и семь гномов»
Аид, «Геркулес»
Изма, «Похождения императора»
Декан Терзалес, «Университет монстров»
Бадди Пайн, «Суперсемейка»
Джафар, «Аладдин»
Эдгар, «Франкенвини»
Найджел, «Рио»
Тату и Снежок, «Тайная жизнь домашних животных»
Император Урдалак Ужасный, «Артур и минипуты»
Фото на превью disney.wikia
Иллюстратор Alena Tsarkova специально для AdMe.ru