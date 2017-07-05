Как выглядели бы 13 мультяшных злодеев, если бы стали добряками

Вряд ли кто-то из нас питает вселенскую любовь к злодеям из мультфильмов. Они всегда мешают добрым персонажам быть счастливыми. Да и к тому же выглядят они, мягко говоря, неприятно.

AdMe.ru нарисовал иллюстрации, на которых даже отрицательные персонажи становятся добрыми и очень милыми.

Стервелла Де Виль, «101 далматинец»

Урсула, «Русалочка»

Малефисента, «Спящая красавица»

Злая королева, «Белоснежка и семь гномов»

Аид, «Геркулес»

Изма, «Похождения императора»

Декан Терзалес, «Университет монстров»

Бадди Пайн, «Суперсемейка»

Джафар, «Аладдин»

Эдгар, «Франкенвини»

Найджел, «Рио»

Тату и Снежок, «Тайная жизнь домашних животных»

Император Урдалак Ужасный, «Артур и минипуты»

Фото на превью disney.wikia
Иллюстратор Alena Tsarkova специально для AdMe.ru

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