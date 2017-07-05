Как выглядели бы 13 мультяшных злодеев, если бы стали добряками

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Вряд ли кто-то из нас питает вселенскую любовь к злодеям из мультфильмов. Они всегда мешают добрым персонажам быть счастливыми. Да и к тому же выглядят они, мягко говоря, неприятно.

AdMe.ru нарисовал иллюстрации, на которых даже отрицательные персонажи становятся добрыми и очень милыми.