Как выглядели 25 наших любимых актеров и актрис в самом начале карьеры
Очень редко бывает так, что актер или актриса становится звездой с первого появления в кадре. Обычно все начинается с эпизодических ролей, о которых мало кто знает. И даже если кому-то крупно повезло и ему досталась главная роль в начале карьеры, то не факт, что фильм станет популярным. Тем любопытнее оглянуться назад и посмотреть, с каких проектов начинали нынешние признанные звезды.
Мы в AdMe.ru решили изучить раннюю творческую биографию звезд и выяснить, как выглядели наши любимые актеры и актрисы в своих первых фильмах.
1. Скарлетт Йоханссон
2. Нил Патрик Харрис
3. Дженнифер Лоуренс
4. Брэд Питт
5. Милли Бобби Браун
6. Кристиан Бейл
7. Уилл Смит
8. Шейлин Вудли
9. Райан Гослинг
10. Тимоти Шаламе
11. Бен Аффлек
12. Шарлиз Терон
13. Мэтт Деймон
14. Джонни Депп
15. Эль Фэннинг
16. Орландо Блум
17. Зак Эфрон
18. Гэри Олдмен
19. Ким Кэттролл
20. Эндрю Гарфилд
21. Эмма Стоун
22. Леонардо Ди Каприо
23. Марго Робби
24. Александр Скарсгард
25. Том Круз
Кто в этом списке удивил вас больше всего? Хотели бы посмотреть первые фильмы известных актеров?