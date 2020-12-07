Как выглядели 25 наших любимых актеров и актрис в самом начале карьеры

Очень редко бывает так, что актер или актриса становится звездой с первого появления в кадре. Обычно все начинается с эпизодических ролей, о которых мало кто знает. И даже если кому-то крупно повезло и ему досталась главная роль в начале карьеры, то не факт, что фильм станет популярным. Тем любопытнее оглянуться назад и посмотреть, с каких проектов начинали нынешние признанные звезды.