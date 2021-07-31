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Как в реальной жизни выглядели 20 известных мужчин, которых блестяще сыграли наши любимые актеры

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Когда мы смотрим фильм, он становится еще более привлекательным, если основан на реальных событиях. Так мы можем еще сильнее сопереживать героям. Однако в этом случае перед режиссером и актерами стоит довольно сложная задача: достоверно воплотить на экране образ реального человека. Для этого нужно не просто подобрать похожего по типажу актера или актрису, но и суметь передать его манеры, характер и образ в целом.

Нам в AdMe.ru стало любопытно, как в реальной жизни выглядели мужчины, которых сыграли в кино известные актеры. И, глядя на эти фотографии, мы поняли, что такое идеальный кастинг.

1. Модельер Ив Сен-Лоран — Пьер Нине в фильме «Ив Сен-Лоран»

2. Модельер Джанни Версаче — Эдгар Рамирес в сериале «Американская история преступлений»

3. Художник Амадео Модильяни — Энди Гарсиа в фильме «Модильяни»

4. Принц Чарльз — Джош О’Коннор в сериале «Корона»

5. Интернет-журналист Джулиан Ассанж — Бенедикт Камбербэтч в фильме «Пятая власть»

6. Гонщик Джеймс Хант — Крис Хемсворт в фильме «Гонка»

7. Гонщик Ники Лауда — Даниэль Брюль в фильме «Гонка»

8. Гоночный инженер Кен Майлз — Кристиан Бейл в фильме «Ford против Ferrari»

9. Автогонщик Кэрролл Шелби — Мэтт Деймон в фильме «Ford против Ferrari»

10. Теннисист Бобби Риггс — Стив Карелл в фильме «Битва полов»

11. Ученый Альберт Эйнштейн — Джеффри Раш в сериале «Гений»

12. Режиссер Альфред Хичкок — Энтони Хопкинс в фильме «Хичкок»

13. Король Георг VI — Колин Ферт в фильме «Король говорит!»

14. Нефтяной магнат Пол Гетти — Кристофер Пламмер в фильме «Все деньги мира»

15. Брокер Джордан Белфорт — Леонардо Ди Каприо в фильме «Волк с Уолл-стрит»

16. Художник Уолтер Кин — Кристоф Вальц в фильме «Большие глаза»

17. Писатель Алан Милн — Донал Глисон в фильме «Прощай, Кристофер Робин»

18. Альпинист Арон Ралстон — Джеймс Франко в фильме «127 часов»

19. Журналист Бен Брэдли — Том Хэнкс в фильме «Секретное досье»

20. Предприниматель Стив Джобс — Эштон Кутчер в фильме «Джобс: Империя соблазна»

Как вам кажется, что важнее в биографических фильмах: чтобы актер был максимально похож на своего героя или чтобы он сумел точно передать его характер?

Фото на превью The King's Speech / Aegis Film Fund, Allstar Picture Library / Mary Evans Picture Library / East News
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