Как в реальной жизни выглядели 20 известных мужчин, которых блестяще сыграли наши любимые актеры
Когда мы смотрим фильм, он становится еще более привлекательным, если основан на реальных событиях. Так мы можем еще сильнее сопереживать героям. Однако в этом случае перед режиссером и актерами стоит довольно сложная задача: достоверно воплотить на экране образ реального человека. Для этого нужно не просто подобрать похожего по типажу актера или актрису, но и суметь передать его манеры, характер и образ в целом.
Нам в AdMe.ru стало любопытно, как в реальной жизни выглядели мужчины, которых сыграли в кино известные актеры. И, глядя на эти фотографии, мы поняли, что такое идеальный кастинг.
1. Модельер Ив Сен-Лоран — Пьер Нине в фильме «Ив Сен-Лоран»
2. Модельер Джанни Версаче — Эдгар Рамирес в сериале «Американская история преступлений»
3. Художник Амадео Модильяни — Энди Гарсиа в фильме «Модильяни»
4. Принц Чарльз — Джош О’Коннор в сериале «Корона»
5. Интернет-журналист Джулиан Ассанж — Бенедикт Камбербэтч в фильме «Пятая власть»
6. Гонщик Джеймс Хант — Крис Хемсворт в фильме «Гонка»
7. Гонщик Ники Лауда — Даниэль Брюль в фильме «Гонка»
8. Гоночный инженер Кен Майлз — Кристиан Бейл в фильме «Ford против Ferrari»
9. Автогонщик Кэрролл Шелби — Мэтт Деймон в фильме «Ford против Ferrari»
10. Теннисист Бобби Риггс — Стив Карелл в фильме «Битва полов»
11. Ученый Альберт Эйнштейн — Джеффри Раш в сериале «Гений»
12. Режиссер Альфред Хичкок — Энтони Хопкинс в фильме «Хичкок»
13. Король Георг VI — Колин Ферт в фильме «Король говорит!»
14. Нефтяной магнат Пол Гетти — Кристофер Пламмер в фильме «Все деньги мира»
15. Брокер Джордан Белфорт — Леонардо Ди Каприо в фильме «Волк с Уолл-стрит»
16. Художник Уолтер Кин — Кристоф Вальц в фильме «Большие глаза»
17. Писатель Алан Милн — Донал Глисон в фильме «Прощай, Кристофер Робин»
18. Альпинист Арон Ралстон — Джеймс Франко в фильме «127 часов»
19. Журналист Бен Брэдли — Том Хэнкс в фильме «Секретное досье»
20. Предприниматель Стив Джобс — Эштон Кутчер в фильме «Джобс: Империя соблазна»
Как вам кажется, что важнее в биографических фильмах: чтобы актер был максимально похож на своего героя или чтобы он сумел точно передать его характер?
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