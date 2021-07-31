Как в реальной жизни выглядели 20 известных мужчин, которых блестяще сыграли наши любимые актеры

Когда мы смотрим фильм, он становится еще более привлекательным, если основан на реальных событиях. Так мы можем еще сильнее сопереживать героям. Однако в этом случае перед режиссером и актерами стоит довольно сложная задача: достоверно воплотить на экране образ реального человека. Для этого нужно не просто подобрать похожего по типажу актера или актрису, но и суметь передать его манеры, характер и образ в целом.