Как с юмором отвечать на бестактность и откровенное хамство, не тратя ни грамма своих нервов

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Наш мир неидеален, да и мы сами порой бываем слишком далеки от совершенства. Глупость и все вытекающие из нее неприятные моменты жизни будут сопровождать нас всегда. Но это не повод грустить, а как раз, наоборот, возможность развить свое остроумие и чувство юмора. Потому что с ними веселее идти по жизни.

Мы в AdMe.ru и сами попадали в ситуации, когда ответ на бестактную или грубую реплику приходил в голову не сразу, поэтому решили «вооружить» вас словесно на случай, если вы столкнетесь не с самыми вежливыми людьми.

В мире так много людей, которые лучше знают, как вам жить. Ваши помощники — спокойствие, уверенность и легкое нападение

Всегда найдется тот, что захочет выпустить яд. Не поддавайтесь

Будут и те, кого не устроит ваш внешний вид. Часто можно просто не отвечать, но, если язык давно чешется — красноречие вам в помощь

Некоторые люди мыслят стереотипами и не видят дальше своего носа. Ваше дело — не принимать все близко к сердцу и знать себе цену

Возраст — прекрасный повод проникнуться уважением. Но, если начинаются разговоры свысока, молчание не всегда лучший выбор

Многие захотят подтолкнуть вас к конфликту. Не поддавайтесь на провокации, будьте непредсказуемы и веселы

Если кто-то не чувствует границ бестактности, им можно ответить и чуть язвительнее

Некоторые персонажи будто питаются негативной энергией. Не стоит кормить их, расстраиваясь или переживая

Отвечать вопросом на вопрос и не повышать при этом голос — отличный вариант для обороны

Когда вас хотят задеть прилюдно, старайтесь не терять душевного равновесия и включайте свой острый ум

И помните: те, кто пытается оскорбить, обидеть или расстроить, не стоят ваших переживаний. Развлекайтесь как можете даже в такой ситуации и не принимайте все близко к сердцу