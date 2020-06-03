Как с юмором отвечать на бестактность и откровенное хамство, не тратя ни грамма своих нервов
Наш мир неидеален, да и мы сами порой бываем слишком далеки от совершенства. Глупость и все вытекающие из нее неприятные моменты жизни будут сопровождать нас всегда. Но это не повод грустить, а как раз, наоборот, возможность развить свое остроумие и чувство юмора. Потому что с ними веселее идти по жизни.
Мы в AdMe.ru и сами попадали в ситуации, когда ответ на бестактную или грубую реплику приходил в голову не сразу, поэтому решили «вооружить» вас словесно на случай, если вы столкнетесь не с самыми вежливыми людьми.
В мире так много людей, которые лучше знают, как вам жить. Ваши помощники — спокойствие, уверенность и легкое нападение
Всегда найдется тот, что захочет выпустить яд. Не поддавайтесь
Будут и те, кого не устроит ваш внешний вид. Часто можно просто не отвечать, но, если язык давно чешется — красноречие вам в помощь
Некоторые люди мыслят стереотипами и не видят дальше своего носа. Ваше дело — не принимать все близко к сердцу и знать себе цену
Возраст — прекрасный повод проникнуться уважением. Но, если начинаются разговоры свысока, молчание не всегда лучший выбор
Многие захотят подтолкнуть вас к конфликту. Не поддавайтесь на провокации, будьте непредсказуемы и веселы
Если кто-то не чувствует границ бестактности, им можно ответить и чуть язвительнее
Некоторые персонажи будто питаются негативной энергией. Не стоит кормить их, расстраиваясь или переживая
Отвечать вопросом на вопрос и не повышать при этом голос — отличный вариант для обороны
Когда вас хотят задеть прилюдно, старайтесь не терять душевного равновесия и включайте свой острый ум
И помните: те, кто пытается оскорбить, обидеть или расстроить, не стоят ваших переживаний. Развлекайтесь как можете даже в такой ситуации и не принимайте все близко к сердцу
А как вы выходите из неприятных словесных перепалок?