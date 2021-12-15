Как резко изменился мир балета за 100 лет

Первыми артистами балета были придворные, а под словом «балерина» мы обычно понимаем совсем не то, что оно значит на самом деле. Когда-то пачка чуть ниже колена считалась слишком откровенной, а танцора могли уволить за костюм, показавшийся неудачным высокому зрителю.

Балет — это особый мир, который многим со стороны кажется чарующей сказкой. Мы в AdMe.ru неравнодушны к этому искусству и очень любим заглядывать в его закулисье.

Как изменился сам термин «балерина»

На фото слева — прима-балерина Пьерина Леньяни, справа — танцовщица кордебалета в спектакле «Лебединое озеро».

100 и более лет назад термином «балерина» называли только выдающихся танцовщиц. В России этот титул появился в конце XIX века — так стали называть итальянских виртуозок, которых приглашали из-за границы выступать на сцене Императорского театра в качестве ведущих солисток. Таковой, например, была Пьерина Леньяни, которая первой стала крутить 32 фуэте. Прочих девушек называли дансерками (от фр. danse — «танец») или танцорками, затем просто танцовщицами. В своих мемуарах Матильда Кшесинская удивлялась своим коллегам, которые присваивали себе звание балерины и даже прима-балерины, не имея на то никакого права. По словам звезды, в ее время в России артистки обозначались по категориям, начиная с кордебалета, затем шли корифейки, танцовщицы 2-го, потом 1-го разряда, далее шли солистки и наконец балерины, число которых было очень ограниченное, не более 5–6 одновременно на один театр. Прима была только одна.

Прима-балерина Мариинского театра Диана Вишнева.

Сейчас мы привыкли всех артистов балета называть балеринами. Это допустимо, но не совсем верно. На сайте Мариинского театра в составе труппы четко прописано, кто на самом деле имеет право называться балериной или примой (премьером). Это всего 13 человек, что, впрочем, больше, чем 100 лет назад. Остальные, согласно иерархии, солисты, корифеи, кордебалет, вспомогательный состав и миманс. Немного другая, но похожая структура и в Большом театре, правда, там 8 балерин и 8 премьеров.

Эволюция техники

Это сейчас балет — высокое искусство и сложная техника. А появился он как развлечение при дворах итальянских правителей в эпоху Возрождения. Танцевальные па исполняли, как правило, сами аристократы, но иногда приглашались и профессионалы. Все основывалось на придворных танцах, довольно несложных, однако уже появились профессиональные хореографы. Один из них — Доменико Феррарский — и стал использовать для описания своих постановок слово ballo вместо слова danza, хотя они оба в переводе с итальянского означают «танец». От этого же термина произошло слово «бал». В XVII веке балет стал уделом профессионалов, но это были в первую очередь мужчины, и только в 1681 году был поставлен танец, ведущую партию в котором исполняла женщина — мадемуазель Ла Фонтен. Именно ее называют первой балериной. А первую партию на самых кончиках пальцев исполнила итальянка Мария Тальони.

Танец на пуантах в XIX веке был вершиной балетного мастерства и привилегией женщин. Сейчас этой технике учат во всех балетных училищах девочек начиная с 10–12 лет, поэтому хореографы, желая вывести балет на новый уровень, ищут новые решения. Например, в одной из современных версий «Золушки» ведущая балерина танцует босиком, а все остальные артистки — в пуантах. А словенский балет Марибора в одном из своих спектаклей вывел на сцену артиста на лыжах.

Как менялся внешний вид балерины

Сцена из одного из первых в истории балетов.

Когда балет был не более чем придворными танцами, исполнители носили обычные костюмы, соответствующие моде того времени. Более-менее привычный нам облик балерины появился в 1832 году, когда был поставлен спектакль «Сильфида». Тогда на сцене впервые появилась девушка в юбке, ставшей прототипом балетной пачки. Это была опять же Мария Тальони. Юбка закрывала ее ноги до середины икр. В конце XIX века длина пачки резко уменьшается — сначала до колена, а затем до середины бедра. Это связано с эволюцией балетной техники — такая юбка уже не мешала делать многочисленные пируэты, фуэте и другие виртуозные движения.

Мужские костюмы тоже стали откровеннее. В 1911 году премьер (ведущий артист балета) Вацлав Нижинский впервые вышел на сцену в облегающем трико и своим внешним видом оскорбил императрицу Марию Федоровну. В итоге это стоило танцору должности в Императорском театре. Кстати, это не единственный случай, когда костюм стал поводом для скандала. В 1917 году наряды для балета «Парад» в антрепризе Сергея Дягилева создавал Пабло Пикассо. Они представляли собой разноцветные картонные коробки. В такой «одежде» танцоры двигались с трудом и их па были довольно примитивными, что вызвало возмущение публики.

Если посмотреть на звезд балета конца XIX — начала XX века, заметна явная разница с современными танцовщицами. Примы прошлого — те же Пьерина Леньяни и Матильда Кшесинская — отличались более пышными формами. Сейчас балерины гораздо более хрупкие и небольшой вес — жесткое требование профессии. Все дело в том, что раньше не было поддержек — партнер не поднимал танцовщицу, поэтому ее вес не имел большого значения. Несмотря на то что облик танцоров сильно изменился, балет до сих пор остается довольно консервативным искусством, в котором существует масса запретов. Например, артистам нельзя появляться на сцене с загаром, если этого не предусматривает роль. «Однажды в училище мы с одноклассниками поехали за город и я там сгорела. По возвращении мой педагог была очень недовольна, застыдила меня», — рассказывает балерина Виктория Терешкина. Легендарная танцовщица Наталия Дудинская обожала поваляться на солнышке, а чтобы скрыть загар, покрывала тело белой морилкой.

Еще одно табу для балерин — цветной лак на ногтях. «Однажды я вышла на сцену с французским маникюром, и руководитель труппы даже сделал мне замечание», — говорит Виктория Терешкина. Это правило распространяется и на солисток, и на артисток кордебалета. «Как-то один британский таблоид опубликовал приближенное фото руки одной из девочек в кордебалете — с красным маникюром. Долго потом все обсуждали, директор был очень недоволен», — вспоминает балерина.