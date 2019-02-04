Как отвечать на неудобные вопросы так, чтобы вам их больше не задавали

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Вряд ли на свете найдется человек, которому не задавали бы настолько бестактные вопросы, что порой даже челюсть сводит. И неясно, что за ними стоит: желание самоутвердиться за ваш счет, зависть или банальная невоспитанность. Хуже всего, когда такие вопросы задают близкие люди. Вроде и хотят как лучше, но вам от этого совсем не легче. И что делать — непонятно, ведь и ханжой выглядеть неохота, и наступать на горло чувству собственного достоинства тоже не вариант.

Мы в AdMe.ru уверены, что ко всему в жизни стоит относиться с юмором и самоиронией, поэтому не спешите пылать от праведного гнева и идти в контратаку. Но если кто-то настойчиво нарушает ваше личное пространство, будьте готовы дать отпор. Надеемся, наши советы помогут вам в этом.

1. Есть люди, которых хлебом не корми, а дай узнать, натуральные ли у вас ресницы, грудь или попа

2. А еще непременно высказать свое экспертное мнение по поводу вашего наряда, прически и макияжа

3. Любопытство некоторых знакомых просто не знает границ

4. Хотя больше всего бестактных вопросов задают именно родственники

5. Порой лучше перевести все в шутку, чтобы не обидеть родного человека

6. Но если вам бесцеремонно указывают, как жить, можно приправить свои ответы щепоткой иронии

7. Или включить режим «глупышка», когда нагло вторгаются в ваше личное пространство

8. Ведь этот метод действительно работает

9. Есть люди, которые совершенно не понимают слово «нет»

10. Но при этом ужасно любят бестактные вопросы

11. А еще бывает так, что честный ответ оказывается самым остроумным

12. А вот и универсальный совет на все случаи жизни: не делайте то, чего делать вы совершенно не хотите

А как вы отвечаете на возмутительные вопросы? Есть ли у вас свой фирменный рецепт борьбы с чужой бестактностью?