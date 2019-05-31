Как на самом деле выглядели 7 чудес света, которые мы никогда не увидим в первозданном облике

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Попытки составить список мировых достопримечательностей предпринимали различные авторы. Одним из первых стал знаменитый историк Античности Геродот. В его вариант вошли всего 3 творения жителей Древнего мира, расположенные на острове Самос: сквозной туннель в горе, дамба вокруг гавани и храм богини Геры. 7 других чудес описал в своем стихотворении Антипатр Сидонский. Литературное произведение послужило основой для списка Филона Византийского, который считается каноническим, когда речь заходит о 7 чудесах света.

К сожалению, лишь одна достопримечательность из списка Филона сохранилась до наших дней. AdMe.ru собрал факты о том, как, вероятнее всего, выглядели утраченные чудеса света.

Пирамида Хеопса

Реконструкция первоначального вида пирамиды Хеопса.

Единственная достопримечательность из списка чудес Античности, сохранившаяся до наших дней. И вместе с тем самая древняя: ее возраст оценивается примерно в 4 500 лет. На строительство гробницы Хеопса высотой 138 м ушло около 2,3 млн каменных блоков. Предполагается, что ее возведение заняло 20 лет. Внутри расположены палаты фараона и его жены, а также сложная система коридоров и шахт. Вероятно, изначально пирамида была облицована плитами белого мрамора или известняка, которые не сохранились.

Пирамида Хеопса в наши дни.

Висячие сады в Вавилоне

Вавилонский царь Навуходоносор II приказал разбить на территории дворца висячие сады, чтобы порадовать жену. Своей конструкцией террасы напоминали зеленый холм, который стал оазисом посреди пыльного засушливого Вавилона. Круглосуточно сотни рабов вращали колесо, которое подавало воду из Евфрата на вершину конструкции, где была предусмотрена система трубок для орошения растений. Впоследствии дворец облюбовал Александр Македонский. После его смерти за садами никто не ухаживал, и они пришли в запустение. Мощные наводнения уничтожили висячие сады, а от легендарного Вавилона остались лишь руины на территории современного Ирака.

Статуя Зевса в Олимпии

В городе проведения Олимпийских игр было решено воздвигнуть мраморный храм в честь главного греческого бога. Внутри располагалась статуя Зевса из слоновой кости размером предположительно от 12 до 17 м. На украшение монумента ушло 200 кг чистого золота. Им были покрыты накидка бога, скипетр с орлом в левой руке громовержца и статуя богини Ники, которую Зевс держал в правой руке. Завоевание Греции Римской империей и последовавшие затем многочисленные войны привели к разрушению и расхищению храма. Его обломки были найдены во время раскопок.

Руины храма Зевса в Олимпии.

Храм Артемиды в Эфесе

Реконструированная модель в парке «Миниатюрк» в Стамбуле.

Жители Эфеса строили храм в честь богини плодородия Артемиды в течение 120 лет. Крышу сооружения поддерживали 127 колонн высотой по 18 м. Святилище было украшено рельефами, скульптурами и картинами, в центре располагалась статуя самой Артемиды. Помимо религиозных церемоний здесь активно проводились деловые мероприятия. Храм был отстроен дважды. В 356 году до н. э. безумец сжег первое здание, пожелав таким образом оставить свое имя в истории. К началу следующего века строение было полностью восстановлено на деньги Александра Македонского. В IV веке христиане запретили языческие культы и закрыли святилище, вскоре оно было разрушено. В результате раскопок был обнаружен фундамент здания, затем восстановлена одна из колонн, остальные обломки хранятся в Британском музее. Мини-копию памятника архитектуры в масштабе 1:25 установили в парке миниатюр в Стамбуле.

Восстановленная колонна храма Артемиды на территории Турции.

Мавзолей в Галикарнасе

Здание высотой 46 м начали строить еще при жизни правителя Карии. Первый уровень был выложен массивным мраморным кирпичом и украшен статуями, иллюстрирующими сцены из греческого эпоса. На втором ярусе располагался храм с 36 колоннами. На них возвышалась крыша в виде пирамиды с 24 ступенями. Венчала композицию скульптура Мавсола и его супруги Артемисии в колеснице на самой вершине здания. Через 1,5 тыс. лет мавзолей был разрушен землетрясением. Высадившиеся на землю Малой Азии крестоносцы использовали обломки сооружения как материал для строительства замка Святого Петра, а после турки возвели здесь крепость Бодрум.

Обломки мавзолея, расположенные на территории современного Бодрума в Турции.

Колосс Родосский

Жители освобожденного от осады македонцев Родоса решили возвести статую бога Гелиоса в благодарность за заступничество. Основанием для скульптуры стали мраморные плиты. На внушительный 33-метровый каркас крепились массивные бронзовые детали, а полости заливались глиной. На создание статуи ушло около 8 тонн железа и 13 тонн бронзы. Колосс оказался самым недолговечным из 7 чудес света и простоял всего 60 лет. Его разрушило землетрясение, подкосившее колени бога солнца. Долгое время статуя лежала на земле, подарив миру крылатое выражение «колосс на глиняных ногах». В 2008 году было принято решение восстановить Гелиоса в виде световой инсталляции. Проект стоимостью € 200 млн ждет реализации.

Сейчас гавань у острова Родос выглядит так.

Александрийский маяк

Маяк высотой 120 м возвели на маленьком острове Фарос в 1,3 км от Александрии. Внизу располагались жилые помещения, хранились провизия и топливо. Центральная часть в виде восьмиугольника была украшена статуями, которые использовались как флюгеры. Верхний ярус играл роль фонаря, распространяя свет от огня на 48 км с помощью системы зеркал. Вершину купола маяка украшала статуя покровительницы мореплавателей Исиды-Фарии. Маяк простоял почти 1 000 лет и был разрушен землетрясением. В конце XV века султан Кайт-бей решил возвести здесь крепость. Для ее строительства использовали материал, оставшийся от маяка. Крепость стоит до сих пор и носит имя султана.

Цитадель Кайт-Бей на месте Александрийского маяка.

Многочисленные катаклизмы не позволили людям XXI века увидеть 6 из 7 античных чудес света, зато у нас есть список современных достопримечательностей. В 2007 году швейцарский режиссер Бернар Вебер объявил всенародное голосование. По его итогам в список новых чудес света вошли римский Колизей, Великая Китайская стена, древний город Мачу-Пикчу в Перу, древний город Петра на территории Иордании, Тадж-Махал, статуя Христа-искупителя в Рио-де-Жанейро и древний город индейцев майя Чичен-Ица, найденный на территории современной Мексики. Страны, чьи достопримечательности не вошли в мировой список, создают собственные каталоги. Например, существуют семь чудес России и семь чудес Украины. Какие объекты вы включили бы в список современных чудес?