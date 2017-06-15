Как могли бы выглядеть 13 любимых персонажей из мультфильмов

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Нам нравятся герои любимых мультфильмов такими, какими мы их видим на экране. Но вот интересно, была бы наша симпатия столь же сильной, если бы персонажи оказались в итоге такими же, как на эскизах.

AdMe.ru собрал первые концепт-арты известных героев.