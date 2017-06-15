Как могли бы выглядеть 13 любимых персонажей из мультфильмов
Нам нравятся герои любимых мультфильмов такими, какими мы их видим на экране. Но вот интересно, была бы наша симпатия столь же сильной, если бы персонажи оказались в итоге такими же, как на эскизах.
AdMe.ru собрал первые концепт-арты известных героев.
Белоснежка, «Белоснежка и семь гномов»
Рапунцель, «Рапунцель»
Эльза, «Холодное сердце»
Декан Терзалес, «Университет монстров»
Дружок, «Хороший динозавр»
Ник Уайлд и Джуди Хопс, «Зверополис»
Ариэль, «Русалочка»
Бэмби, «Бэмби»
Ведьма, «Белоснежка и семь гномов»
Аврора, «Спящая красавица»
Галактазар, «Монстры против пришельцев»
Иккинг, «Как приручить дракона»
«Корпорация монстров»
Фото на превью disney.wikia, disney.wikia