Какой смысл вложил Микеланджело в свою знаменитую фреску (А вы видите женщину на картине?)

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Даже если вы никогда не рассматривали потолок в Сикстинской капелле, как минимум 1 из 9 фресок вам знакома (особенно если вы были обладателем кнопочного телефона Nokia): тянущиеся друг к другу руки стали узнаваемым символом во всем мире. Автором этого произведения является Микеланджело Буонарроти, которому удалось не только создать настоящий шедевр, но и зашифровать в нем значение, которое меняет представление об известном библейском сюжете.

AdMe.ru внимательно изучил фреску «Сотворение Адама» и спешит раскрыть задумку художника, которая может лишить сна.

Начнем с того, что Микеланджело подставили: поручили работу, с которой он не должен был справиться

Перед тем как приступить к расшифровке одной из самых знаменитых фресок, стоит познакомиться с историей ее создания и с самим художником. Микеланджело Буонарроти больше известен как скульптор, а его статуя Давида затмила все античные, греческие и римские изваяния. Вот и сотрудничество с папой римским (Юлием II) началось не с заказа фресок, а с личной гробницы для главы католической церкви. Но недоброжелатели художника решили оставить Микеланджело без работы и сообщили папе, что строительство гробницы при жизни — затея сомнительная и может навлечь беду. Задание было отложено, но завистники на этом не успокоились. Они указали Юлию II на потолок Сикстинской капеллы и намекнули, что он требует обновления, посоветовав поручить это дело Буонарроти. По задумке, Микеланджело, который не имел опыта в росписи, должен был провалить заказ и униженным покинуть Рим. Но художник оказался не так прост: он сам выбрал материалы, спроектировал строительные леса и приступил к работе. Фрески на потолке в Сикстинской капелле вызывают изумление даже в наши дни, и трудно поверить, что такое способен сотворить человек. Мастеру действительно пришлось нелегко: после 4 лет росписи потолка Микеланджело заработал артрит, сколиоз и инфекцию ушей из-за краски, которая попадала на лицо. Да и церковь оказалась заказчиком капризным: папа забывал вовремя оплачивать материалы, но при этом постоянно подгонял художника и вмешивался в процесс с требованием поправить цвета, чтобы смотрелось побогаче. Когда работа закончилась, Юлий II остался доволен, а фрески с сюжетами из Бытия заставляли посетителей церкви терять дар речи. Самую большую популярность получила четвертая роспись под названием «Сотворение Адама».

Версия № 1: Микеланджело зашифровал во фреске человеческий мозг

«И сотворил Бог человека по образу Своему», — гласит Бытие 1:27. У Микеланджело была своя трактовка этой фразы, и, согласно популярной версии, художник на одну фреску с Адамом и Богом поместил еще третьего важного участника в создании разумного существа — человеческий мозг. Буонарроти как бы намекает, что человек способен выглядеть завершенным (как Адам на фреске), но у него не получится приблизиться к Творцу без способности мыслить. Или, что звучит еще более провокационно, все создано человеком, а Бог — плод его фантазии (ведь именно эта способность является главным отличием человека от животного). И такая теория уже идет вразрез с религиозной идеологией. Напоминаем, что на дворе стоял 1511 год и за высказывание о происхождении человека с точки зрения науки можно было лишиться не только работы, но и жизни. Художник также славился своим интересом к анатомии и занимался вскрытиями. И мало того, что Буонарроти признался в любви к своему увлечению, так еще и сделал это на потолке церкви в Ватикане.

Так как художник знал строение человека в деталях, то ему ничего не мешало применить анатомию в своих работах: Многие ученые отметили сходство очертаний плаща Бога с контурами человеческого мозга. Боковая трещина Сильвио — это очень глубокая борозда, которая разделяет височную и теменную доли. Самый нижний ангел, который удерживает Бога, своими очертаниями напоминает ствол мозга. За эндокринную систему отвечает гипофиз, и на фреске он изображен в виде ноги ангела. Правая рука Бога проходит через префронтальную кору, которая является местом человеческого разума, воображения и творчества. Женский силуэт под рукой Бога формирует надкраевую извилину. Ангел, который находится у ног Творца, образует контуры угловой извилины. Развевающийся шарф — позвоночные артерии, которые имеют извилистую форму. Согнутое колено ангела — перекрест зрительных нервов, где частично пересекаются волокна зрительных нервов. Сам Творец находится на месте лимбической системы, которая является эмоциональным центром мозга и анатомическим аналогом души.

Версия № 2: Плащ Бога похож на матку

Существует еще одна, менее популярная, но достаточно интересная медицинская интерпретация шедевра Микеланджело. Ученые увидели в очертаниях плаща Бога послеродовую матку и предположили, что художник продемонстрировал рождение человечества, а пупок у Адама вовсе не был ошибкой. И в этой версии зеленый шарф ангела является пуповиной. Ученые также заметили контур женского тела — синий холм, который находится за Адамом, а над его головой возвышается грудь. И то, что Адам лежит на валуне, тоже не случайность: согласно древним поверьям, многие божества рождались из камней.

Почему Адам находится только в процессе создания, а уже выглядит как готовый человек?

Казалось бы, сотворение Адама должно было выглядеть как-то иначе, но на фреске он выглядит как вполне завершенная «заготовка под человека», правда, без жизненной энергии. А Бог же, напротив, полон сил. Ученые предполагают, что точка, в которой касаются пальцы Бога и Адама, представляет собой синаптическую щель, а Микеланджело изобразил концепцию биоэлектричества, благодаря которому осуществляются многие физиологические и поведенческие реакции. Правда, ученые заинтересовались электрическими процессами в живых организмах только в XVIII веке. Получается, что синаптическая щель Микеланджело — это либо совпадение, либо научное пророчество. Если верить этой теории, то фреска «Сотворение Адама» не о сотворении человека как биологического вида, а о возникновении его как личности. И Бог не могущественное создание, которое слепило жизнь, а энергия, без которой человек не смог бы считаться завершенным.

А как вам кажется, намеренно ли Микеланджело изобразил Бога в виде человеческого органа или у современных ученых разыгралась фантазия?