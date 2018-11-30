Как изменились самые популярные актеры «Ералаша»

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Юмористический киножурнал выходит на экраны почти 45 лет. Благодаря его существованию на телевидении и в кино зажглись десятки ярких звездочек, сделавших свои первые шаги в этом виде искусства именно на съемочной площадке «Ералаша». Но что с ними стало, когда программа для них закончилась?

Мы в AdMe.ru решили вспомнить самых ярких героев телешоу и поинтересовались тем, как складывается сегодня их судьба.

Аня Цуканова

Харизматичная Аня Цуканова снялась в 17 сюжетах «Ералаша». Сегодня она выпускница Щукинского училища, актриса кино и дубляжа, жена режиссера Александра Котта и мама двоих детей. Одна из последних ярких ролей в кино — Зина в фильме «Каникулы президента».

Саша Лойе

Тот самый рыжий из «Ералаша» — один из немногих детей-актеров, чей творческий дебют состоялся не на съемочной площадке киножурнала, а раньше. К тому моменту, как Саша Лойе стал звездой этой детской передачи, у него уже был опыт работы в кино. Снявшись в 12 эпизодах «Ералаша», Александр уверенно продолжил свою актерскую карьеру, окончил Щепкинское училище, играет в кино и театре по сей день.

Катя Вуличенко

Любителям тележурнала Катя запомнилась как девочка из серии «Он и она». В «Ералаш» попала не случайно: актерским мастерством Катя увлекалась с детства и даже училась в школе с театральным уклоном. Сегодня Екатерина Вуличенко профессиональная актриса, работает в театре, снимается в кино, воспитывает дочь Софию.

Велимир Русаков

Сын режиссера Сергея Русакова, Велимир снимается в кино с 4 лет. В «Ералаше» чаще всего получал роли хулиганов. Повзрослевший Вил основал собственную поп-панк-группу и озвучил Драко Малфоя в серии фильмов о Гарри Поттере.

Полина Ртищева

Полина снялась в 5 эпизодах киножурнала «Ералаш». Как и многие звезды этой передачи, девушка освоила актерскую профессию, однако решила посвятить свою жизнь другому ремеслу — журналистике и маркетингу. Как пишет Полина сама о себе, сегодня она «мама троих детей, жена, креативщик».

Володя Сычев

Этот озорной мальчишка полюбился миллионам советских телезрителей после выхода на экраны выпуска киножурнала «Бразильская система». Юную звезду «Ералаша» нередко приглашали на съемки в разные фильмы и сериалы. Владимир окончил театральный институт, однако большого успеха на актерском поприще не добился. Новая волна популярности накрыла Сычева, когда он попал в сериал «Физрук». Сегодня Владимир также известен всем как лицо рекламной кампании МТС, где он фигурирует в паре с Дмитрием Нагиевым.

Настя Сиваева

Заниматься творчеством Настя начала с ранних лет, и сейчас она танцовщица, модель и актриса. В 12 лет Сиваева трижды появилась в «Ералаше» в довольно запоминающихся ролях. Повзрослевшая Анастасия напомнила о себе широкому кругу телезрителей, исполнив роль Даши Васнецовой в сериале «Папины дочки». Сегодня Настя продолжает сниматься в кино, сериалах, музыкальных клипах, а также играет в театре.

Антон Колесников

Одна из самых ярких звезд «Ералаша» конца 1990-х, Антон стал профессиональным актером, играет в театре. На экранах его почти не увидеть, зато он занимается дубляжом иностранных фильмов. За его плечами работа в более чем 200 картинах. Колесников также увлекается музыкой, играет на электрогитаре.

Оля Кузьмина

Первый актерский опыт Оли состоялся в «Ералаше». Одной из ярких ролей стала работа в выпуске «Никто, кроме меня». После участия в шоу танцы и акробатика, которыми девочка усердно занималась с раннего детства, отошли на второй план. Ольга окончила ГИТИС, работает в Театре Луны. Широкую известность актрисе принесла роль в сериале «Кухня».

Саша Головин

За плечами Саши целых 15 выпусков программы «Ералаш». Один из самых ярких — «Классная драма». Артистичный Головин с детства обучался хореографии и актерскому мастерству в модельном агентстве Вячеслава Зайцева. Это позволило Александру стать успешным актером театра и кино, даже несмотря на отсутствие театрального образования. Сегодня он наиболее известен своей ролью в серии фильмов «Елки».

Наташа Ионова

Юная Наташа попала в «Ералаш» в 11 лет. Звездной ролью в тележурнале стала работа в эпизоде «Поганки». Благодаря передаче Ионову заметили и пригласили на съемки фильма «Триумф», где композитором выступал Максим Фадеев. В результате этого знакомства вскоре возник музыкальный проект «Глюк’oZа». Хотя Наталья Ионова больше известна как певица, она периодически появляется в кино, правда, в роли самой себя. Работает на телевидении, озвучивает фильмы и компьютерные игры.

Кирилл Емельянов

Для Кирилла «Ералаш» стал счастливым билетом в профессию мечты. Он с юных лет грезил стать актером, и после того, как снялся в 4 эпизодах тележурнала, Емельянов получил приглашение на пробы в фильм «Сволочи». Сегодня Кирилл выпускник ГИТИСа, продолжает сниматься в кино, работает в театре.

Маша Иващенко

Знакомая любителям «Ералаша» по эпизоду «Куча-мала», Маша — дочь актера Алексея Иващенко. С ранних лет девушка решила пойти по стопам отца, который занимается по большей части озвучиванием иностранных фильмов. Мария является выпускницей актерского факультета ВГИКа, и на данный момент ее голосом говорят почти 200 персонажей в различных фильмах. На экране Иващенко тоже можно увидеть, например в сериале «Молодежка».

Саша Горчилин