Как бы выглядели страны мира, если бы были женщинами
Каждая страна мира уникальна и имеет свою изюминку, отличающую ее от всех остальных. Сегодня мы решили пофантазировать и изобразить страны в виде женщин: каждая со своими особенностями, характером и предпочтениями. Отыщите среди этих красавиц свою родину и расскажите, как вам такой персонаж.
Мы в AdMe.ru покажем вам свое видение стран и, конечно, ждем ваших комментариев о том, что бы вы еще добавили к этим образам.
Беларусь
Россия
Лихтенштейн
ЮАР
Англия
Грузия
Ирландия
Сербия
Германия
Швеция
Румыния
Турция
Франция
Испания
Китай
Новая Зеландия
Австралия
Япония
США
Украина
Египет
А как бы вы описали страну, откуда вы родом, будь она женщиной?
Иллюстратор Natalia Okuneva-Rarakina специально для AdMe.ru