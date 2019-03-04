Как бы выглядели страны мира, если бы были женщинами

  • 97
    43
  • 116
  • 480
  • 2k

Каждая страна мира уникальна и имеет свою изюминку, отличающую ее от всех остальных. Сегодня мы решили пофантазировать и изобразить страны в виде женщин: каждая со своими особенностями, характером и предпочтениями. Отыщите среди этих красавиц свою родину и расскажите, как вам такой персонаж.

Мы в AdMe.ru покажем вам свое видение стран и, конечно, ждем ваших комментариев о том, что бы вы еще добавили к этим образам.

Беларусь

Россия

Лихтенштейн

ЮАР

Англия

Грузия

Ирландия

Сербия

Германия

Швеция

Румыния

Турция

Франция

Испания

Китай

Новая Зеландия

Австралия

Япония

США

Украина

Египет

А как бы вы описали страну, откуда вы родом, будь она женщиной?

Иллюстратор Natalia Okuneva-Rarakina специально для AdMe.ru

  • 97
    43
  • 116
  • 480
  • 2k

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса
Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я хочу зарегистрироваться
Я не помню пароль