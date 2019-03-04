Как бы выглядели страны мира, если бы были женщинами

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Каждая страна мира уникальна и имеет свою изюминку, отличающую ее от всех остальных. Сегодня мы решили пофантазировать и изобразить страны в виде женщин: каждая со своими особенностями, характером и предпочтениями. Отыщите среди этих красавиц свою родину и расскажите, как вам такой персонаж.

Мы в AdMe.ru покажем вам свое видение стран и, конечно, ждем ваших комментариев о том, что бы вы еще добавили к этим образам.

Беларусь

Россия

Лихтенштейн

ЮАР

Англия

Грузия

Ирландия

Сербия

Германия

Швеция

Румыния

Турция

Франция

Испания

Китай

Новая Зеландия

Австралия

Япония

США

Украина

Египет

А как бы вы описали страну, откуда вы родом, будь она женщиной?