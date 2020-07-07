Как бы выглядели принцессы Disney, если бы родились в наше время

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Ролики 29-летней художницы Юделмис Сан Эметерио (Yudelmis San Emeterio) стали вирусными в приложении TikTok. В своих видео девушка показала, как превратила знакомых каждому героинь Disney в современных девушек.

AdMe.ru понравился результат, который получился у Юделмис. Кстати, дочитайте статью до конца, ведь в бонусе вас ждут другие работы Сан Эметерио.

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