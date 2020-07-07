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Как бы выглядели принцессы Disney, если бы родились в наше время

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Ролики 29-летней художницы Юделмис Сан Эметерио (Yudelmis San Emeterio) стали вирусными в приложении TikTok. В своих видео девушка показала, как превратила знакомых каждому героинь Disney в современных девушек.

AdMe.ru понравился результат, который получился у Юделмис. Кстати, дочитайте статью до конца, ведь в бонусе вас ждут другие работы Сан Эметерио.

Начала художница с трансформации Белль. У ее современной версии более откровенный наряд и губы побольше. Брови тоже изменились

Как бы выглядели принцессы Disney, если бы родились в наше время
© Beauty and the Beast / Walt Disney Pictures, © vanotyarts / instagram

У Мулан появилась модная татуировка и внешность Ким Кардашьян

Как бы выглядели принцессы Disney, если бы родились в наше время
© Mulan / Walt Disney Pictures, © vanotyarts / instagram

Рапунцель XXI века

Как бы выглядели принцессы Disney, если бы родились в наше время
© Tangled / Walt Disney Pictures, © vanotyarts / instagram

Как вам такая Золушка?

Как бы выглядели принцессы Disney, если бы родились в наше время
© Cinderella / Walt Disney Pictures, © vanotyarts / instagram

Так художница представляет новую Тиану

Как бы выглядели принцессы Disney, если бы родились в наше время
© The Princess and the Frog / Walt Disney Pictures, © vanotyarts / instagram

Жасмин тоже здорово преобразилась

Как бы выглядели принцессы Disney, если бы родились в наше время
© Aladdin / Walt Disney Pictures, © vanotyarts / instagram

У современной Джейн короткая стрижка

Как бы выглядели принцессы Disney, если бы родились в наше время
© Tarzan & Jane / Walt Disney Pictures, © vanotyarts / instagram

Бонус № 1: новая Сейлор Мун

Как бы выглядели принцессы Disney, если бы родились в наше время
© Sailor Moon / Toei Animation, © vanotyarts / instagram

Бонус № 2: это сама Юделмис Сан Эметерио и ее мультяшная версия

Как бы выглядели принцессы Disney, если бы родились в наше время
© vanotyarts / instagram

Наверняка вы тоже следите за творчеством каких-то художников. Показывайте их лучшие работы в комментариях.

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