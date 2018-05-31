Как бы выглядели герои Marvel и DC в кино, если бы их костюмы создавались по первым выпускам комиксов

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У всех поклонников фильмов по комиксам есть любимый персонаж, чей образ стал привычным и близким. Но благодаря художникам по костюмам то, что мы видим в кино, сильно отличается от образов, представленных в комиксах. К тому же героев видоизменяют практически в каждом новом выпуске. С 1938 по 2011 год Супермен подвергся минимум 44 трансформациям.