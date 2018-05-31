Как бы выглядели герои Marvel и DC в кино, если бы их костюмы создавались по первым выпускам комиксов
У всех поклонников фильмов по комиксам есть любимый персонаж, чей образ стал привычным и близким. Но благодаря художникам по костюмам то, что мы видим в кино, сильно отличается от образов, представленных в комиксах. К тому же героев видоизменяют практически в каждом новом выпуске. С 1938 по 2011 год Супермен подвергся минимум 44 трансформациям.
AdMe.ru в команде с иллюстратором представил, как бы выглядели привычные нам персонажи, если бы их создавали, основываясь на ранних выпусках комиксов.
20. Черная вдова
19. Железный человек
18. Бэтмен
17. Аквамен
16. Алая Ведьма
15. Черная Пантера
14. Супермен
13. Чудо-женщина
12. Капитан Америка
11. Тор
10. Флэш
9. Киборг
8. Мистик
7. Соколиный глаз
6. Халк
5. Человек-муравей
4. Женщина-кошка
3. Вижен
2. Доктор Стрэндж
1. Харли Квинн
Фото на превью Black Panther/Marvel Studios Inc.
Иллюстратор Marat Nugumanov специально для AdMe.ru