Как бы выглядели диснеевские принцессы в эпоху Возрождения

Художница Хизер Тойрер (Heather Theurer), вдохновленная работами прерафаэлитов и художников эпохи Возрождения, пишет потрясающие картины в стиле фэнтези, наполненные светом и экспрессией.

AdMe.ru предлагает вам взглянуть на то, что получается, когда такой художник — и по совместительству мама пятерых детей — берется переосмыслить характеры любимых персонажей Disney.

Мулан, «Мулан»

Мерида, «Храбрая сердцем»

Ариэль, «Русалочка»

Белль, «Красавица и Чудовище»

Эльза и Анна, «Холодное сердце»

Золушка, «Золушка»

Питер Пэн и Венди, «Питер Пэн»

Алиса, «Алиса в Стране чудес»

Тиана, «Принцесса и лягушка»

Рапунцель, «Рапунцель: Запутанная история»

Лило и Стич, «Лило и Стич»

Фото на превью Heather Theurer / Facebook, Walt Disney Pictures

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