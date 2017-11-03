Как бы выглядели диснеевские принцессы в эпоху Возрождения
Художница Хизер Тойрер (Heather Theurer), вдохновленная работами прерафаэлитов и художников эпохи Возрождения, пишет потрясающие картины в стиле фэнтези, наполненные светом и экспрессией.
AdMe.ru предлагает вам взглянуть на то, что получается, когда такой художник — и по совместительству мама пятерых детей — берется переосмыслить характеры любимых персонажей Disney.
Мулан, «Мулан»
Мерида, «Храбрая сердцем»
Ариэль, «Русалочка»
Белль, «Красавица и Чудовище»
Эльза и Анна, «Холодное сердце»
Золушка, «Золушка»
Питер Пэн и Венди, «Питер Пэн»
Алиса, «Алиса в Стране чудес»
Тиана, «Принцесса и лягушка»
Рапунцель, «Рапунцель: Запутанная история»
Лило и Стич, «Лило и Стич»
Фото на превью Heather Theurer / Facebook, Walt Disney Pictures