Как бы выглядели 16 человек из прошлого, если бы они делали карьеру в наши дни

Сегодня мы можем только догадываться о том, как в реальной жизни выглядели некоторые известные люди прошлого. Но графический дизайнер и любитель истории Бекка Саладин решила пойти чуть дальше: она пофантазировала, каким бы был внешний вид исторических личностей, если бы они жили в наше время.