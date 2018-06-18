Израильский художник покорил сердца миллионов искренними комиксами о жизни со своей женой
Израильский художник Иегуда Девир (Yehuda Devir) стал популярен благодаря искренним комиксам, в которых он описывает прелести жизни со своей женой. Его жена, красавица Майя, кстати, тоже иллюстратор и графический дизайнер, у нее есть страничка в инстаграме. Помимо комиксов о совместной жизни, Иегуда рисует иллюстрации для журналов и книг, разрабатывает логотипы и внешность разных героев. Его выпускной работой в Академии искусств и дизайна стало граффити размером 11 на 2 метра, на котором уместились все знаменитые киногерои, засветившиеся в фильмах с 1920 по 2016 год. Но сегодня мы познакомимся с его работами на тему семейной жизни. Смотреть на них — одно удовольствие, ведь они наполнены любовью и теплотой. Убедитесь в этом сами.
AdMe.ru собрал 17 комиксов талантливого художника о совместной жизни — такой, какой ее хотелось бы видеть каждому.
«Мы» на диете
Кому-то немного не хватило места
Сходили на «Мстители: Война бесконечности»
Самый жуткий кошмар
Обычный день на пляже
Новый кулинарный шедевр
Утиный поцелуй
Обычная картина перед сдачей анализа крови
Мастер на все руки
«Массаж для чайников» — очень опасная книга
Любимая купила мне подарок
Борода — лучшее украшение мужчины, но такое колючее
Этот звук в тишине
Будь моим Валентином!
Свет мой, зеркальце, скажи
Это даже хуже измены
А вы узнали себя и свою половинку в этих иллюстрациях?
Фото на превью jude_devir / instagram