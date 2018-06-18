Израильский художник покорил сердца миллионов искренними комиксами о жизни со своей женой

Израильский художник Иегуда Девир (Yehuda Devir) стал популярен благодаря искренним комиксам, в которых он описывает прелести жизни со своей женой. Его жена, красавица Майя, кстати, тоже иллюстратор и графический дизайнер, у нее есть страничка в инстаграме. Помимо комиксов о совместной жизни, Иегуда рисует иллюстрации для журналов и книг, разрабатывает логотипы и внешность разных героев. Его выпускной работой в Академии искусств и дизайна стало граффити размером 11 на 2 метра, на котором уместились все знаменитые киногерои, засветившиеся в фильмах с 1920 по 2016 год. Но сегодня мы познакомимся с его работами на тему семейной жизни. Смотреть на них — одно удовольствие, ведь они наполнены любовью и теплотой. Убедитесь в этом сами.

AdMe.ru собрал 17 комиксов талантливого художника о совместной жизни — такой, какой ее хотелось бы видеть каждому.

«Мы» на диете

Кому-то немного не хватило места

Сходили на «Мстители: Война бесконечности»

Самый жуткий кошмар

Обычный день на пляже

Новый кулинарный шедевр

Утиный поцелуй

Обычная картина перед сдачей анализа крови

Мастер на все руки

«Массаж для чайников» — очень опасная книга

Любимая купила мне подарок

Борода — лучшее украшение мужчины, но такое колючее

Этот звук в тишине

Будь моим Валентином!

Свет мой, зеркальце, скажи

Это даже хуже измены

А вы узнали себя и свою половинку в этих иллюстрациях?

Фото на превью jude_devir / instagram

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