Израильский художник покорил сердца миллионов искренними комиксами о жизни со своей женой

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то, что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Израильский художник Иегуда Девир (Yehuda Devir) стал популярен благодаря искренним комиксам, в которых он описывает прелести жизни со своей женой. Его жена, красавица Майя, кстати, тоже иллюстратор и графический дизайнер, у нее есть страничка в инстаграме. Помимо комиксов о совместной жизни, Иегуда рисует иллюстрации для журналов и книг, разрабатывает логотипы и внешность разных героев. Его выпускной работой в Академии искусств и дизайна стало граффити размером 11 на 2 метра, на котором уместились все знаменитые киногерои, засветившиеся в фильмах с 1920 по 2016 год. Но сегодня мы познакомимся с его работами на тему семейной жизни. Смотреть на них — одно удовольствие, ведь они наполнены любовью и теплотой. Убедитесь в этом сами.