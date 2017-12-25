Художница на 3 месяца погружает старые вещи в Мертвое море, и они превращаются во что-то завораживающее

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Творения израильской художницы Сигалит Ландау (Sigalit Landau) украшают лучшие музеи современного искусства в мире. Ее необычный подход помогает по-новому взглянуть на привычные вещи, открыть в них новые грани. Мы в AdMe.ru восхищены уникальными работами Сигалит и спешим рассказать вам о них подробнее.

Сигалит помещает в Мертвое море самые разнообразные предметы на длительное время, чтобы кристаллы соли покрыли их толстым слоем, и достает их на сушу в совершенно преображенном виде. Каждый выбор художницы не случаен, она большое внимание уделяет текстуре и поверхности каждой вещи.

Необычные «скульптуры» платьев, скрипок, велосипедов, башмаков, рыболовных сетей и даже арбузов, инкрустированные толстыми слоями соли, затем снимают на камеру.

«Эти вещи «выходят из игры‟, покидают царство обычных предметов и становятся произведениями искусства... Они теряют свои старые черты и вместе с чистотой духа впитывают в себя новые свойства», — говорит художница.



В своей книге Salt Years Сигалит описывает создание соляных скульптур, которым она занимается уже 15 лет.

В одной из ее последних работ под названием «Соляная невеста» в центре внимания — черное платье, сшитое по моде XIX века. С помощью специальных крепежей оно было зафиксировано на дне Мертвого моря на целых 3 месяца. Чтобы отследить и снять на камеру промежуточные фотографии процесса кристаллизации, фотографу приходилось надевать на себя 70-килограммовый груз.

Кристаллики соли медленно, но верно делали свою работу: постепенно меняли цвет платья цвет. Посмотрите, что получилось в результате, — наряд стал похож на белоснежное свадебное платье, словно созданное из пушистого снега.

Кстати, поднять платье на поверхность оказалось не таким уж и простым делом — понадобилась помощь целой бригады.

Теперь этот уникальный экспонат могут видеть тысячи людей в разных музеях мира.

Сам процесс Сигалит образно называет «крещением», ведь он полностью меняет суть и назначение этих предметов, превращая их в произведения искусства.

А вы что думаете о творчестве Сигалит Ландау? Хотели бы вы побывать на ее выставке?