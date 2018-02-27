Скульптор-самоучка так оживляет камень, что его называют современным Микеланджело

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Яго Якопо Кардильо (Jago Jacopo Cardillo) — скульптор-самоучка из Италии, который умеет «оживлять» камень. В детстве он восхищался работами Микеланджело, а теперь многие называют самого Яго современной версией этого мастера эпохи Возрождения. Так это или нет, судите сами.

AdMe.ru предлагает познакомиться с одним из самых талантливых скульпторов нашего времени поближе.

Яго Якопо Кардильо отдает предпочтение традиционным материалам. Кажется, что в руках скульптора мрамор превращается в пластилин. Ему удается буквально изменить восприятие материи.

Во многих скульптурах Яго воплощена красота процесса старения. Больше всего поражает реалистичность его работ. Глядя, например, на каменные морщины, можно легко перепутать их с настоящими.

Известность Кардильо принесла скульптура Папы Бенедикта XVI, которую он создал в 2009 году. Тогда Яго было всего 22 года. После отречения Бенедикта XVI от престола скульптура была изменена.

В 2012 году состоялась первая персональная выставка Яго Якопо Кардильо.

Объединяя опыт классиков и смелость современных художников, Яго создает настоящие шедевры.

Кардильо не считает себя консерватором в искусстве и не сравнивает себя с другими. «Есть 7 миллиардов художников передо мной, и я знаю, что я последний, но это не проблема и не препятствие, потому что я иду в противоположном направлении», — говорит он.

А вам понравились скульптуры Яго Якопо Кардильо? Расскажите нам в комментариях.