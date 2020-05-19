Итальянский художник превратил скучные стены больницы в волшебное королевство, чтобы помочь детям справиться со страхами
Более 90 % детей боятся больниц. Эта проблема становится особенно актуальной, если лечение требует времени и включает в себя множество процедур. А дни, проведенные в серых стенах, только усугубляют эти страхи. Чтобы пребывание в больнице для детей сделать немного легче, художник Сильвио Ирилли (Silvio Irilli) запустил проект, который помогает маленьким пациентам справляться с этим непростым опытом.
Мы в AdMe.ru хотим рассказать вам историю этого итальянского художника, основавшего проект Ospedali Dipinti, чтобы поднять настроение детям и сделать больницу более приятным местом для нахождения.
Художник создает очаровательные картины, которые помогают детям бороться со страхами
Проект Ospedali Dipinti был основан в 2012 году. Он объединил обычных людей и ряд организаций, которые стремились сделать больничные помещения более привлекательными для детей. Их целью было создать в палатах волшебный мир, который пробудит воображение детей и позволит им фантазировать.
У детей появилась возможность «сбежать» в сказочный мир
Украсить больничную палату не значит просто сделать комнату красивее. Ирилли считает, что каждая работа, которую он создает, должна взаимодействовать с детьми и рассказывать им историю, чтобы их лечение больше походило на игру, а не на испытание.
У взрослых тоже появляется ощущение, что они попали в другое измерение
Но работы Сильвио призваны помочь не только детям, но и их родителям. Огромные картины, покрывающие стены, создают у взрослых впечатление, будто и они очутились в волшебном мире, и это дарит им столь необходимое чувство спокойствия.
Сильвио заботится и о врачах
Художник использует этот проект как способ поддержать врачей, которые будут работать со своими маленькими пациентами. Все картины на больничных стенах печатают на специальных обоях.
Сильвио и его команда получили мощную позитивную обратную связь на Facebook
Сильвио и его коллеги получают множество положительных комментариев на своей странице в Facebook. Люди благодарят их за эту потрясающую инициативу и надеются, что эти красочные иллюстрации действительно согреют души пациентов.
Считаете ли вы работы Сильвио полезными? Хотели бы видеть подобный проект в своем городе?
Фото на превью ospedalidipinti.it, ospedalidipinti.it