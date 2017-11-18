Итальянский художник показал современное общество с худшей стороны, и его работы заставляют задуматься
Художник Марко Мелграти (Marco Melgrati) родился в Милане, но на данный момент проживает в Вильнюсе и вот уже на протяжении 10 лет занимается фрилансом. Марко рисует хлесткие иллюстрации на популярную сегодня тему — пороки современного общества. Однако не спешите с выводами и, прежде чем навесить ярлык «мы все это уже видели», просто познакомьтесь с творчеством Марко. Ведь его картинам сложно отказать в оригинальности исполнения, равно как и в интересной подаче мыслей.
AdMe.ru с удовольствием делится с вами 16 иллюстрациями художника, в которых никто не изобретает колесо, но которые заставляют задуматься и действительно цепляют. А это уже дорогого стоит.
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