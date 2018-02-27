Итальянская художница Вирджиния Мори рисует картины, которые устроят вашему сознанию перезагрузку

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Художница Вирджиния Мори (Virginia Mori) живет в Милане. Она получила образование в области анимации и дизайна. Девушка рисует необычные картины с помощью чернил, карандаша и шариковой ручки. В ее послужном списке множество выставок и книг с иллюстрациями. Помимо этого, Вирджиния работает над короткими мультипликационными фильмами как в качестве иллюстратора, так и в роли режиссера.

Возможно, именно поэтому ее картины выглядят как кадры из крутого артхаусного кино, от которых сложно оторвать взгляд.

Еще больше иллюстраций художницы можно найти на ее страницах в фейсбуке и инстаграме.