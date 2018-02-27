Итальянская художница Вирджиния Мори рисует картины, которые устроят вашему сознанию перезагрузку

Художница Вирджиния Мори (Virginia Mori) живет в Милане. Она получила образование в области анимации и дизайна. Девушка рисует необычные картины с помощью чернил, карандаша и шариковой ручки. В ее послужном списке множество выставок и книг с иллюстрациями. Помимо этого, Вирджиния работает над короткими мультипликационными фильмами как в качестве иллюстратора, так и в роли режиссера.

Возможно, именно поэтому ее картины выглядят как кадры из крутого артхаусного кино, от которых сложно оторвать взгляд.

Еще больше иллюстраций художницы можно найти на ее страницах в фейсбуке и инстаграме.

AdMe.ru собрал самые яркие и запоминающиеся работы Вирджинии, с долгим послевкусием и богатой пищей для размышления. Смотрим и делимся мнением о творчестве художницы в комментариях!

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Нам в редакции особенно запали в душу иллюстрации № 1 и 18. А какие понравились вам больше всего?

Фото на превью Virginia Mori / instagram.com

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  • 27 февраля 2018
  • 2838

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