Итальянская художница создает иллюстрации, пропитанные чувственностью и красотой прикосновения
Фрида Кастелли — молодая художница из Италии. Ее первые работы появились в сети в 2016 году и быстро стали популярными. У иллюстраций узнаваемый стиль: они выполнены в пастельной гамме, пропитаны чувственностью, радостью прикосновения и некоторой грустью. Многие иллюстрации в инстаграме Фриды, помимо проникновенных подписей, имеют хештег #скучаюпотебекаждый день. При этом о самой художнице мало что известно. Фрида признается, что не любит говорить о себе и считает свое творчество гораздо интереснее собственной персоны.
AdMe.ru приглашает познакомиться с творчеством художницы, которая тонко чувствует искру, которая возникает между возлюбленными, и ей удается передать это на бумаге.
Месяцы без тебя
70 дней
Если я никогда не увижу тебя снова...
45°29’00″ север, 9°12’00″ восток
Ты все. Ты моя любовь
Я должен был целовать тебя больше
Замажь трещины в стенах моей души
Дом
Запах твоей кожи
Влюбляться в тебя каждые пять минут
Обними меня крепче
— Каким будет мир, где ты больше не любишь меня?
— Никогда не будет мира, где я не буду тебя любить.
Место, чтобы быть
10 дней
Не уходи никогда
Много дней
Расскажите мне о том, когда вы в последний раз чувствовали себя счастливыми
Добро пожаловать домой
Фото на превью Frida Castelli / instagram, Frida Castelli / instagram