Итальянская художница создает иллюстрации, пропитанные чувственностью и красотой прикосновения

Фрида Кастелли — молодая художница из Италии. Ее первые работы появились в сети в 2016 году и быстро стали популярными. У иллюстраций узнаваемый стиль: они выполнены в пастельной гамме, пропитаны чувственностью, радостью прикосновения и некоторой грустью. Многие иллюстрации в инстаграме Фриды, помимо проникновенных подписей, имеют хештег #скучаюпотебекаждый день. При этом о самой художнице мало что известно. Фрида признается, что не любит говорить о себе и считает свое творчество гораздо интереснее собственной персоны.

AdMe.ru приглашает познакомиться с творчеством художницы, которая тонко чувствует искру, которая возникает между возлюбленными, и ей удается передать это на бумаге.

Месяцы без тебя

70 дней

Если я никогда не увижу тебя снова...

45°29’00″ север, 9°12’00″ восток

Ты все. Ты моя любовь

Я должен был целовать тебя больше

Замажь трещины в стенах моей души

Дом

Запах твоей кожи

Влюбляться в тебя каждые пять минут

Обними меня крепче

— Каким будет мир, где ты больше не любишь меня?
— Никогда не будет мира, где я не буду тебя любить.

Место, чтобы быть

10 дней

Не уходи никогда

Много дней

Расскажите мне о том, когда вы в последний раз чувствовали себя счастливыми

Добро пожаловать домой

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