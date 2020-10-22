История жизни Бориса Кустодиева, который чуть было не лишился рук, но его положение спасла жена

Ему покровительствовал Илья Репин, восхищался им и Федор Шаляпин, хотя до того, как стать художником, Борис Кустодиев жил очень бедно. Бедно до того, что свой первый гонорар ему пришлось потратить на штаны. Не была благосклонна судьба к нему и в более старшем возрасте. Ему пришлось пережить потерю 11-месячного сына, а в 38 лет он и вовсе утратил возможность ходить. Вместе с семьей он прошел через непростые годы двух революций и Гражданскую войну. Несмотря на все эти трудности, его творчество пронизано огромной радостью и счастьем.

Мы в AdMe.ru решили поближе познакомиться с этим гением и углубились в его увлекательную биографию.

Борис Кустодиев появился на свет в 1878 году в Астрахани. Отец был преподавателем духовной семинарии. Мальчику не исполнилось и 2 лет, когда от чахотки умер его папа. 25-летней матери с 4 детьми приходилось много работать. Бориса отдали учиться в церковно-приходскую школу, затем в гимназию. Живописью он заболел в 11 лет. Тогда в Астрахань привезли выставку художников-передвижников, мальчик так впечатлился увиденным, что твердо решил стать художником. Большое участие в жизни семьи принимал дядя детей, Степан Лукич Никольский. Именно он, узнав о том, что племянник хочет учиться «малеванию», пусть с неохотой, но все же оплатил его уроки рисования. Чуть позже художник даже написал его портрет. С 15 лет Кустодиев обучался у выпускника петербургской Академии художеств П. Власова. Так, в одном из своих писем к матери он писал: «На днях нарисовал с натуры акварелью 2 айвы и 2 моркови. Когда я нарисовал их, то удивлялся: я ли нарисовал или другой?».

Портрет дяди художника.

Кустодиев пытался поступить в московскую художественную школу, но его не приняли по возрастному цензу — юноше уже исполнилось 18 лет. Однако с радостью взяли в Академию художеств в Петербурге. Положение будущего художника было настолько бедственным, что он носил 2 пары носков, потому что у нижней были протерты пальцы, а у верхней — пятки, а на свой первый гонорар — 16 рублей — он приобрел холст для работы и штаны. В Академии молодой человек постигал искусство в мастерской Ильи Репина. «Этот поражавший своими успехами талантливый художник, вышедший откуда-то с Волги..., есть краса нашей Академии, наша надежда», — так отзывался Репин об ученике, а чуть позже называл его богатырем русской живописи. В 1901 году Репин поручил Кустодиеву написать правую часть своего масштабного полотна «Торжественное заседание Государственного совета 7 мая 1901 года».

И.Е. Репин. «Торжественное заседание Государственного совета 7 мая 1901 года в день столетнего юбилея со дня его учреждения», 1903.

В 1900 году молодой художник познакомился с Юлией Прошинской. Девушка увлекалась живописью, поэзией, музыкой, поэтому неудивительно, что они сразу же нашли общий язык. В январе 1903 года влюбленные обвенчались, а спустя 10 месяцев у них родился первенец Кирилл. Тогда же художник окончил Академию художеств с золотой медалью. На протяжении всей своей жизни он часто писал членов своей семьи — жену, сына, а его самой любимой моделью была дочь Ирина, появившаяся на свет в 1905 году.

Своего дома в детстве у Кустодиева не было — семья снимала флигели, поэтому в нем прочно закрепилось желание иметь собственное пристанище. Весной 1905 года он купил землю в Ивановской области (кстати, там же познакомился с будущей супругой) и сразу же принялся за строительство дома, в котором Кустодиевы жили вплоть до 1915 года. Художник писал: «Я прожил в тех местах 10 лет и считаю эти годы лучшими из лучших в своей жизни». Увидеть ту самую атмосферу можно на его картине «На террасе» (1906). Долгое время полотно оставалось неизвестным, так как Борис Михайлович использовал его оборотную сторону для написания «Русской Венеры» (1925–1926).

В 1907 году у супругов родился сын Игорь, но он умер от менингита, не прожив и года. В 1911 году состояние здоровья мастера начало стремительно ухудшаться. Тогда он отправился в Швейцарию, где ему поставили диагноз «туберкулез костей». Целые дни проводил в корсете, мало работал, поэтому ему пришлось продавать картины, с которыми совсем не хотел расставаться.

Борис Кустодиев с супругой Юлией Прошинской.

Боли стали невыносимыми, и семейство решило отправиться к французским врачам, однако те беспомощно разводили руками. Тогда они обратились к известному немецкому невропатологу Оппенгейму, который заявил, что никакого туберкулеза нет, и поставил диагноз «опухоль спинного мозга». Художник успешно перенес операцию, боли прекратились, и он вернулся к работе.

«Автопортрет».

В 1916 году Кустодиев отправился на повторную операцию. Пока он находился под наркозом, врач вышел из операционной и направился прямиком к супруге мастера, задав ей вопрос, что оставить ее супругу: руки или ноги. Не задумываясь Юлия Евстафьевна ответила: «Оставьте руки. Художник, без рук он жить не сможет...» Так что до самой смерти он передвигался в инвалидном кресле. После операции в письме к другу он написал: «Вот уже 13-й день, как я лежу без движения, и кажется мне, что не 13 дней, а 13 годов прошло с тех пор, как я лег. Теперь немного отдышался, а мучился и страдал очень. Казалось даже, что все силы иссякли и нет никакой надежды. Знаю, что далеко еще не все кончено и пройдут не недели, а долгие месяцы, пока стану себя чувствовать хоть немного человеком, а не так, чем-то полуживым».

«Масленица».

Полгода провел в больнице, а спустя год ему предстояло возвращение из Выборга в Петроград. Позже его сын Кирилл написал: «Уже тогда, из-за своей болезни, отец с кресла вставать не мог, и поэтому в Петроград ему пришлось возвращаться в «собачьем» вагоне. За кресло было уплачено как за багаж. Скорый поезд шел 4 часа, и все это время отец находился в «обществе» собак <...>. Собаки были в намордниках и на сворках, зацепленных крючками к стенкам вагона, отец в кресле поместился посредине. Всю дорогу он рисовал собак. Ему нравилось и то, что, как он говорил, «делай что хочешь — никому не мешаешь!».

Несмотря на все трудности, Борис Михайлович не опустил руки, а будто бы отдал себя творчеству с новой силой. Именно в этот период появляется его знаменитая «Купчиха за чаем» (1918). Эту картину он писал в годы Гражданской войны. Тогда семья жила чуть ли не впроголодь. Им пришлось сильно затянуть пояса для того, чтобы позволить себе купить арбуз и фрукты, которые стали изюминкой полотна. Позировала ему студентка-первокурсница медицинского университета Галина Адеркас. По воспоминаниям современников, она была сложена скромнее, чем художник изобразил на полотне, — достаточно просто сравнить набросок картины с ее окончательным вариантом. Так что увеличила формы натурщицы лишь фантазия художника.

«Купчиха за чаем».

Увлекался Кустодиев и театром. С 1911 года создавал эскизы декораций и костюмов к спектаклям по пьесам М.Е. Салтыкова-Щедрина, А.Н. Островского, Е.И. Замятина. В 1920 году ему поручили создать серию работ под собирательным названием «Русь». Художник написал 26 акварельных рисунков, на каждом из которых изобразил представителей типичной Руси — купцов, извозчиков, трактирщиков.

Из серии «Русь»: «Купец в шубе»; «Трактирщик»; «Сундучник».

Крушение царского режима Кустодиев воспринял радостно, но вскоре понял, что все его ожидания о светлом будущем были напрасными. Гражданская война подкосила финансовое положение семьи, художник был вынужден работать для новой власти: он рисовал агитационные плакаты, оформлял книги и писал картины, прославляющие советскую власть. Яркой работой этого периода стал «Большевик» (1920).

«Большевик».

Восхищался Кустодиевым и Федор Шаляпин. В 1922-м художник написал портрет певца, который впоследствии стал одной из известнейших работ мастера. Позднее Шаляпин выкупил эту картину и увез с собой в эмиграцию. Работа над ней была нелегкой — художник создавал картину полулежа, писал по частям, а для того, чтобы объять весь двухметровый холст, приходилось пользоваться специально разработанным устройством, которое позволяло наклонять полотно до нужного положения. На картине можно увидеть двух дочерей Шаляпина, Марину и Марфу, и его любимца — бульдога Ройку. Кстати, последнего заставили замереть в необходимой позе, посадив на шкаф кошку.

Портрет Федора Шаляпина.

В 1923 году состояние здоровья художника ухудшилось, ему провели третью операцию и поставили диагноз «саркома спинного мозга». В 1925-м ослабший художник отправился в путешествие по Волге, ну а по возвращении был настолько истощен, что уже практически не работал. Тогда он мог сидеть лишь в специальной коляске и только 2–3 часа в день. Порой сильные боли во всем теле не давали даже взять в руки кисточку.

В последние месяцы жизни он обратился к наркому просвещения Анатолию Луначарскому с просьбой о предоставлении разрешения на выезд в Германию на лечение. Разрешение получил, но уехать не успел: его загранпаспорт был готов через 10 дней после его смерти. Художник умер в 1927 году в 49 лет, похоронен в Ленинграде на кладбище Александро-Невской лавры.