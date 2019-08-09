История уличного художника Бэнкси. Чтобы узнать его настоящее имя, люди готовы заплатить $ 1 млн

18 2 37 5k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Немногие лица в мире граффити добиваются общемирового признания. Одним из таких исключений является Бэнкси — анонимный художник из Англии, каждая работа которого выходит далеко за рамки простой уличной живописи.

AdMe.ru давно следит за творчеством талантливого «вандала» и предлагает вам немного приоткрыть для себя завесу тайны над его личностью.

Предыстория появления Бэнкси

Рисунок посвящен проблемам экологии. Город, в котором он размещен, долгое время страдал от выбросов сталелитейного завода.

Принято считать, что человек, который скрывается под псевдонимом Бэнкси, родился в 1974 году в английском городе Бристоле. В начале карьеры уличный художник был участником нескольких граффити-команд. Однако мыслям будущей звезды стало тесно в рамках общего дела, и Бэнкси отправился в самостоятельное плавание. В 2000 году художник перешел на трафаретный стиль нанесения рисунка, поскольку это позволило снизить риск встречи с полицией за счет быстрой скорости исполнения (органы правопорядка не очень-то жалуют таких творцов). Но благодаря этому шагу появилась не только уверенность в безопасности, но и неповторимый стиль будущей иконы стрит-арта. Появление на многочисленных уличных выставках, яркий и бьющий наповал стиль, который затрагивает остросоциальные темы, в итоге привели к тому, что за кусок стены с рисунком Бэнкси даже именитые звезды готовы выложить крупные суммы. Сейчас любая новая работа художника либо очередное предположение о его истинной личности становится бурно обсуждаемым событием. В 2006 году вновь возникший интерес к уличным рисункам даже окрестили как «эффект Бэнкси».

Наиболее яркие события из жизни художника

Одна из нью-йоркских работ, которой уже не существует.

В 2007 году работы Бэнкси продавались на аукционе Sotheby’s за рекордные на тот момент суммы. Художник отреагировал так: он обновил сайт, выставив на его главной странице рисунок аукциона, где лотом было полотно с надписью «Не могу поверить, что вы, идиоты, купите это».

В 2008 году организовал арт-выставку для художников со всего мира в тоннеле под станцией лондонского метро. Рисунки наносились прямо на стены тоннеля, а место проведения мероприятия держалось в тайне до его начала.

В 2009 году, после окончания саммита ООН на тему глобального потепления, сделал в Лондоне несколько работ на эту тему. Самая знаменитая из них — простая надпись «Я не верю в глобальное потепление», почти наполовину погруженная в воду.

В том же году совет одного из районов Лондона принял решение частично закрасить пародийное изображение королевской семьи авторства Бэнкси. По словам владелицы здания с граффити, она плакала и просила рабочих остановиться, но часть работы была уничтожена. К слову, этот рисунок ранее был использован группой Blur для обложки сингла Crazy Beat.

В 2011 году на интернет-аукционе eBay был выставлен клочок бумаги с настоящим именем Бэнкси. Автор утверждал, что обнаружил связь между датами продаж работ художника с данными налоговых деклараций определенного человека. Первоначальная стоимость лота составляла $ 3 000, однако после 38-й ставки она достигла $ 1 млн. После этого товар неожиданно исчез. Ходит слух, что этот аукцион организовал сам Бэнкси.

Годом ранее Бэнкси выпустил фильм «Выход через сувенирную лавку», сценаристом и режиссером которого был сам. Лента рассказывает о жизни уличных художников, в том числе и о самом Бэнкси. Многие до сих пор спорят, был ли фильм документальным или постановочным, однако факт остается фактом: он был номинирован на ряд престижных кинопремий, в числе которых и номинация на «Оскар» как лучший документальный фильм.

12 октября 2013 года организовал анонимную продажу своих работ в Центральном парке Нью-Йорка, где каждый мог купить «оригинального Бэнкси» за $ 60. Прелесть истории в том, что никто не знал, что это Бэнкси. В результате 2 полотна с распродажи ушли с аукциона за $ 214 тыс., а сам художник заявил, что это была разовая акция.

В октябре 2018 года на аукцион Sotheby’s была выставлена авторская копия граффити под названием «Девочка с воздушным шаром». Когда сумма за лот достигла отметки больше 1 млн фунтов и прозвучало слово «продано», в раме картины запустился встроенный измельчитель бумаги, который уничтожил большую часть полотна. Шок от произошедшего позже сменился восторгом — картину переименовали, назвав ее «Любовь в мусорном баке», а стоимость шедевра выросла почти до $ 2,5 млн. Ниже вы можете посмотреть видео о том, как Бэнкси готовился к этой акции, и увидеть сам момент уничтожения картины.

Кто скрывается под капюшоном Бэнкси

Предположительно сам Бэнкси в кадре из фильма «Выход через сувенирную лавку».

Вопрос о настоящей личности Бэнкси измучил уже не одного поклонника и журналиста. Вот список самых вероятных кандидатов на роль художника. Роберт Дель Ная. Британский музыкант и основатель группы Massive Attack также известен как граффити-художник 3D. Он родом из Бристоля, где родился и сам Бэнкси. Основанием подозревать Дель Ная стала оговорка близкого знакомого анонимного художника, диджея Goldie, в эфире местной радиостанции: «Напишите граффити-шрифтом на футболке „Бэнкси“ — и все, готово, можно продавать. При всем уважении к Роберту я думаю, он замечательный художник. Он изменил мир искусства». Сам Дель Ная называет Бэнкси другом и коллегой и полностью отрицает эту версию. Однако участие в одних граффити-командах в молодости и частые появления работ Бэнкси в местах выступления Massive Attack по-прежнему вызывают вопросы. Робин Каннингем. Ученые Лондонского университета королевы Марии решили задействовать науку в деле художника. При помощи географического профилирования они сопоставили места расположения работ Бэнкси в Лондоне с ареалом обитания кандидата на его роль - Робина Каннингема, которого газеты подозревали еще в 2008 году. Ученые и по сей день уверены в этой версии, но большинство исследователей сходятся на том, что Каннингем - всего лишь подельник. Джейми Хьюлетт. Один из участников группы Gorillaz. Связь обнаружена анонимным судебным экспертом, который увидел, что певец является учредителем многих компаний, ведущих дела с Бэнкси. Также его смутил тот факт, что во многих клипах Gorillaz появляются работы, стилистически схожие с работами художника.