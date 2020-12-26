История роковой женщины Адели Блох-Бауэр, которую Густав Климт навсегда запечатлел в своем шедевре

«Портрет Адели Блох-Бауэр I», или «Золотая Адель», — одно из самых значительных произведений австрийского художника Густава Климта. Написав его в стиле модерн, мастер осуществил неслыханный для тех времен прорыв в искусстве. Однако, помимо несомненной художественной ценности, это полотно также обладает весьма неординарной историей.

Мы в AdMe.ru решили выяснить, кем была красавица с одного из самых знаменитых и узнаваемых полотен художника и как сложилась судьба самого шедевра.

Ранний брак

Адель Бауэр родилась в 1881 году в Вене. Она была младшей дочерью из 7 детей. Семья Адели была очень состоятельной и влиятельной — ее отец был банкиром и президентом железнодорожной компании. В 15 лет привычный мир девушки рухнул из-за внезапной гибели ее горячо любимого старшего брата. Чтобы как-то отвлечься от трагедии, Адель хотела поступить в университет, но родители не позволили этого сделать. Тогда в 18 лет она вышла замуж за богача, который был намного старше, потому что мечтала поскорее вырваться из родительского гнезда и начать самостоятельную жизнь. Ее мужем стал 35-летний сахарозаводчик Фердинанд Блох.

Кстати, сестра Адели Тереза была замужем за братом Фердинанда. Обе сестры попросили мужей иметь двойную фамилию — Блох-Бауэр. Возможно, после гибели брата девушки хотели таким образом сохранить родительскую фамилию. Правда, попытки Адели стать матерью были напрасными: у нее случилось два выкидыша, а третий младенец скончался вскоре после рождения.

Светская жизнь и знакомство с Густавом Климтом

Адели идеально подошла роль светской дамы — она была образованна, умна, хорошо разбиралась в искусстве, занималась самообразованием и увлекалась литературой. Ее племянница Мария Альтман позднее описывала свою тетю так: «Достаточно самодовольная, высокомерная, болезненная, вечно страдающая от головной боли. При этом ужасно нежная, с совершенно одухотворенным лицом, узким и изящным. Всегда искавшая духовного стимула». Вскоре в салоне Адели стали собираться выдающиеся деятели искусства, в числе которых были Рихард Штраус и Стефан Цвейг. Скорее всего, именно в салоне Адель и познакомилась с Густавом Климтом, возможно, через свою подругу детства. Какие именно отношения связывали светскую даму и гениального художника — доподлинно неизвестно. Однако в 1986 году в журнале «Искусство и антиквариат» была опубликована статья, в которой говорилось о том, что Адель и Густава, возможно, связывали любовные отношения. Якобы в 1900 году он сделал несколько набросков Адели, а через год написал с нее чувственную картину «Юдифь I».

Как бы там ни было, Климт был одним из художников, которых спонсировала пара Блох-Бауэр. Супруг Адели покупал картины художника, а также заказал ему написать портрет своей жены.

Хитрый план

Существует довольно распространенная версия, согласно которой муж Адели Фердинанд, узнав о тайном романе своей супруги с художником, решил заказать ему ее портрет. Расчет был прост: во время работы Густав и Адель будут видеться очень часто и вскоре надоедят друг другу. Фердинанд знал, что Климт — натура увлекающаяся и для творческого процесса ему необходимо часто менять натурщиц, а нахождение рядом одной и той же женщины быстро приведет к охлаждению отношений. При этом умный бизнесмен предложил художнику такой баснословный гонорар, что Густав просто не смог отказаться. Кроме того, по контракту работу сложно было прервать — это грозило космической неустойкой.

По другой версии, Фердинанд просто заказал портрет супруги в подарок ее родителям на годовщину свадьбы. Что же, в любом случае план оказался идеальным. Даже если между Аделью и Густавом была какая-то симпатия, после нескольких лет работы модель и художник действительно охладели друг к другу. А Фердинанд увековечил свою фамилию, так как картина получила название «Портрет Адели Блох-Бауэр». При этом Адель была единственной венской дамой, для кого Климт написал два портрета. Через 5 лет он представил картину «Портрет Адели Блох-Бауэр II», которая стала одной из самых дорогих картин в истории.

В 2006-м портрет был продан на аукционе «Кристис» за $ 88 млн. Покупателем стала известная телеведущая Опра Уинфри. А в 2014 году она продала картину уже за $ 150 млн неизвестному покупателю из Китая.

«Золотая Адель»

На момент написания шедевра Адели было 26 лет. Художник запечатлел ее на картине размером 138×138 см. Работа шла 4 года — с 1903-го по 1907 год. Предварительно было сделано более 100 эскизов, выполненных черным мелом.

Картина относится к золотому периоду творчества Густава Климта. Ранее во время поездки по Италии он был вдохновлен богатыми золотыми церковными мозаиками и как бы облек их в современные формы искусства. В своей работе в дополнение к масляным краскам он добавил позолоту. Некоторые искусствоведы даже называли этот портрет «декадентской иконой». На картине натуралистично изображены только лицо, руки и плечи с зоной декольте, выполненные в холодных тонах. Именно они составляют визуальную доминанту в восприятии полотна.

Отдельного внимания заслуживает наряд Адели. У обтягивающего платья довольно необычный орнамент, напоминающий всевидящее око — масонский знак, символизирующий Великого Архитектора Вселенной. Поверх платья накинута золотая шаль, которая расширяется к нижнему краю картины.

Эмилия Флёге

В отличие от имени Климта сегодня мало кто помнит имя Эмилии Флёге. А ведь именно она создавала многие знаменитые платья, в которые наряжал своих моделей художник. В том числе она разработала наряд для портрета Адели.

Эмилия вместе со своей старшей сестрой работала в швейной мастерской в Вене. Она познакомилась с Климтом в 17 лет, когда ее старшая сестра вышла замуж за брата Густава. Вскоре Густав и Эмилия стали близкими друзьями и компаньонами, так что девушка шила наряды и придумывала орнаменты для многочисленных клиентов мастера.

В то время стиль, который предлагала Флёге, был поистине революционным: платья без корсета, шаровары, широкие рукава. Модельер и сама с удовольствием носила такие наряды. Казалось бы, картины Климта могли стать отличной рекламой для ателье Эмилии, но, увы, в консервативной Вене столь авангардные решения не пришлись по вкусу местному бомонду. Зато навсегда остались на полотнах художника. Кстати, согласно исследованиям, на одной из самых знаменитых картин Климта «Поцелуй» изображена именно Эмилия Флёге вместе с самим художником. Конечно, на ней надето платье ее собственной работы.

Ранний уход Адели Блох-Бауэр и непростая судьба полотна

Адель скоропостижно скончалась в возрасте 43 лет от менингита. В своем завещании она попросила супруга передать картины Густава Климта в дар Австрийской галерее. В 1938-м Фердинанд уехал в Чехословакию, а потом переехал в Цюрих, где прожил до конца своей жизни. Он похоронен рядом с женой в Вене, а в 2016 году в честь супругов там была названа улица — Блох-Бауэр-Променад. Конечно, со временем знаменитый портрет стал одной из визитных карточек Вены, его даже называли «австрийской Моной Лизой». Однако в 2005 году после тяжелых судебных разбирательств Австрия была вынуждена вернуть шедевр законной наследнице — племяннице Фердинанда и Адели Марии Альтман, эмигрировавшей в Лос-Анджелес в 1942 году. Провожать картину пришли тысячи поклонников искусства. Люди отстаивали огромные очереди, чтобы попрощаться с портретом.

Вскоре Мария Альтман продала полотно владельцу парфюмерного концерна «Эсте Лаудер» Рональду Лаудеру за $ 135 млн. Специально для «Золотой Адели» он построил в Нью-Йорке Музей австрийского и немецкого искусства.

В 2015 году был снят фильм «Женщина в золотом», который подробно рассказывает историю шедевра. В главной роли снялась Хелен Миррен.