История ожесточенного соперничества двух королев высокой моды — Коко Шанель и Эльзы Скиапарелли

В 30-е годы XX века в Париже две очень разные, но сильные и талантливые женщины с диаметрально противоположными представлениями о красоте боролись за первое место в мире моде. Одна обожала лаконичный стиль, а вторая предпочитала эпатаж. Первую женщину звали Коко Шанель, вторую — Эльза Скиапарелли. Конечно, двум столь ярким и творческим натурам было тесно в одном пространстве, поэтому очень скоро они стали непримиримыми соперницами.

Мы в AdMe.ru решили разобраться, какие отношения были между этими легендарными женщинами и кого же можно назвать победителем в этой битве.

Бунтарка Коко Шанель

Габриэль Бонер Шанель родилась в простой небогатой семье. Ее мать была прачкой, а отец — уличным торговцем, который продавал рабочую одежду и нижнее белье. Когда девочке исполнилось 11 лет, ее мама умерла. Габриэль не ходила в школу, и отец отправил ее в приют при монастыре, где она научилась шить. Когда Шанель исполнилось 18 лет, она устроилась работать швеей, а в свободное время стала петь в кабаре и вскоре получила свое знаменитое прозвище «Коко». Возможно, дело было в том, что она часто пела песенку «Кто видел Коко?», а может быть, это прозвище было сокращением от французского слова «cocotte», то есть «содержанка». Во время одного из выступлений юную Габриэль заметил офицер и богатый наследник Этьен Бальсан. Следующие три года она жила с ним в его роскошном замке, и он исполнял любые желания и капризы Коко. Однако в какой-то момент девушка завела роман с другом Этьена — английским промышленником Артуром Кэйпелом. Он снял для Коко квартиру в Париже и профинансировал ее первый магазин. В 1910 году она получила лицензию модистки и открыла свой шляпный бутик.

Вскоре Артур помог своей возлюбленной открыть еще один магазин на престижном курорте Довиль, где Шанель представила не только шляпы, но и повседневную одежду, подходящую для отдыха и спорта. Причем Коко шила свои модели из такой простой ткани, как трикотаж, которая раньше использовалась для изготовления мужского нижнего белья. Это было необычно и ново, и очень скоро в мире моды появилось новое имя Коко Шанель. Очень быстро она обрела популярность и к 1919 году открыла свой модный дом в Париже.

Аристократка Эльза Скиапарелли

В отличие от воспитанницы детдома Коко, Эльза Скиапарелли родилась в семье итальянских аристократов. Ее отец был ученым и занимал должность декана в Римском университете, ее дядя был знаменитым астрономом, а двоюродный дядя был известным египтологом, который обнаружил могилу Нефертари. Конечно, выросшая в таком окружении, Эльза с ранних лет стремилась к творчеству, и в какой-то момент она увлеклась изучением древних культур и религиозных обрядов. Вскоре девочка написала сборник стихов, но его вольнодумное содержание встревожило консервативных родителей Эльзы, и они отправили ее в школу-интернат при монастыре в Швейцарии. Местные строгие порядки не понравились девочке, и вскоре она объявила голодовку. Конечно, родители были вынуждены забрать ее домой. Довольно быстро Скиапарелли поняла, что ей не подходит размеренная и обеспеченная жизнь, к которой ее готовили родители. Она жаждала приключений, поэтому, когда ее подруга предложила ей переехать в Лондон и там обучать детей итальянскому языку, девушка тут же уехала из Рима. Еще одной причиной такого «побега» было желание избежать брака с богатым, но скучным женихом, которого нашли для нее родители.

Имея давнюю страсть к мистике и оккультизму, в Лондоне Скиапарелли стала посещать лекции по теософии и влюбилась в харизматичного лектора Виллема де Вендта. На следующий день после знакомства пара объявила о своей помолвке, и вскоре Виллем и Эльза поженились. Ей было 23 года, ему — 30. Он утверждал, что обладает экстрасенсорными способностями, но на самом деле был обычным мошенником и шарлатаном, поэтому в какой-то момент его депортировали из Англии, осудив за гадание. Супруги путешествовали по Европе, а потом переехали в Америку. Там у них родилась дочка Мария Луиза Ивонн Радха, но все называли ее «Гого». Вскоре Виллем де Вендт оставил свою жену с новорожденной дочерью, которой поставили диагноз полиомиелит, и потом, когда Гого спрашивала свою мать об отце, Эльза отвечала, что он умер.

В 1922 году Скиапарелли решила уехать из Нью-Йорка в Париж. Там ее подруга предложила открыть совместный бизнес по изготовлению одежды. Заручившись поддержкой модного французского кутюрье Поля Пуаре, женщины решили, что они будут продавать французскую одежду в Америке, однако эта идея оказалась нежизнеспособной. Тем не менее Эльза ухватилась за идею стать модельером и вскоре стала шить одежду себе и своим друзьям. Настоящим прорывом в ее творчестве стала коллекция свитеров и вязаных платьев, которые вязала портниха армянского происхождения, живущая неподалеку от дома Скиапарелли. Основной «фишкой» стали оригинальные сюрреалистические изображения на изделиях, с эффектом оптических иллюзий, а самый главный успех принес узор, который имитировал шарф, обернутый вокруг шеи. Через год Скиап, как называли ее друзья, выпустила коллекцию спортивной одежды, купальников и льняных платьев. Вскоре она открыла свой модный дом. Так зажглась звезда Эльзы Скиапарелли.

Жесткое соперничество

В 1930-е годы Шанель была уже очень популярным дизайнером одежды и владела крупным бизнесом. Однако с появлением Эльзы ее место на троне высокой моды оказалось под угрозой. При этом Коко раздражал тот факт, что Скиапарелли даже не умела кроить и шить. Что было чистой правдой — Эльза сама не шила свои наряды, а просто драпировала ткань на теле. Для Шанель громкий успех нового дизайнера стал оскорблением. Коко пренебрежительно называла Эльзу «эта итальянская художница, которая делает одежду». Однако Скиап уверенно шла к успеху и сумела соединить мир моды и мир искусства. В ту пору стал очень популярным сюрреализм, и Эльза объединилась с такими признанными художниками, как Сальвадор Дали и Жан Кокто, чтобы вместе создавать дизайн для ее линии одежды. Они создали коллекцию оригинальных платьев и пальто. В частности, именно в то время родилось культовое платье с омаром.

Новаторский дизайн Скиапарелли стал прорывом в мире моды и сделал Эльзу одним из главных модельеров того времени. Чтобы не отставать от соперницы, Шанель тоже решила посотрудничать с Жаном Кокто и взялась создать костюмы для его новой театральной пьесы. Однако созданные ей наряды подверглись насмешкам. Вокруг говорили, что «закутанные в бинты актеры выглядели как ходячие мумии». В 1931 году Шанель познакомилась со знаменитым продюсером Сэмюэлем Голдвином, который предложил ей огромный гонорар за то, чтобы она создавала костюмы для его фильмов. В Голливуде она успела поработать над парой картин и также обзавелась такими звездными клиентками, как Грета Гарбо и Марлен Дитрих. Однако в конечном итоге ее эстетика и наряды не понравились местной публике. Ей сказали, что ее платья недостаточно сенсационные. Шанель уехала из Голливуда, назвав его «столицей безвкусицы». При этом наряды Эльзы пришлись голливудским звездам и продюсерам по вкусу. Она с успехом успела поработать над несколькими фильмами и стала плотно сотрудничать с кинодивой того времени Мэй Уэст. Еще одним ударом для Коко стал выход в 1934 году журнала «Time» с Эльзой Скиапарелли на обложке, которую назвали «гением», в то время как модный дом Шанель попал во второй сегмент моды.

Шанель выходит на тропу войны

В какой-то момент соперничество двух талантливых дизайнеров привело даже к личным выпадам со стороны Коко Шанель. Именно она первой объявила войну своей сопернице. Вот лишь несколько историй, которые доказывают, что накал страстей между женщинами был нешуточный. Однажды Коко и Эльза оказались вместе на балу. Шанель стала танцевать со своей соперницей и в какой-то момент «случайно» направила ее прямо к канделябру с зажженной свечой. Гостям пришлось тушить платье Эльзы газированной водой.

Узнав, что у Скиапарелли есть любимая манекенщица — Люда Федосеева, Шанель решила ее перекупить. Тогда Эльза заплатила девушке в два раза больше. Но Коко не отступила и предложила Люде тройной гонорар. Также Шанель переманила к себе бухгалтера Скиап, который вел все ее финансовые дела.

Однажды Шанель пригласила Скиапарелли к себе домой на день рождения. Эльза пришла в черном бархатном платье, а Коко посадила ее на стул, который только что был покрашен белой масляной краской. Конечно, платье было испорчено.

Неоценимый вклад в моду обоих дизайнеров

Как бы там ни было, и Шанель, и Скиапарелли серьезно повлияли на мир моды, и это влияние ощущается до сих пор. Так, благодаря Шанель сегодня у нас есть бессмертное маленькое черное платье, а Эльза подарила миру свой знаменитый «шокирующий розовый» цвет. Также Скиапарелли одной из первых среди дизайнеров разработала платье с запахом, раздельный купальник, юбку-шорты. А еще именно с ее легкой руки мы сегодня носим одежду с видимой застежкой-молнией и используем такие материалы, как целлулоид и целлофан (например, без них невозможно создать непромокаемые плащи и бейсболки с прозрачным козырьком). А еще именно она придумала такой суперпопулярный комплект одежды, как жакет с подкладными плечами и брюками клеш. И это лишь крохотная часть вклада Скиап в мировую историю моды. Про бессмертные творения Коко Шанель знают даже далекие от мира моды люди. Без нее не было бы ни знаменитой сумки-клатча 2.55, ни платьев из трикотажа и джерси, ни укороченных жакетов, ни легендарного аромата Chanel № 5. Кроме того, именно Коко первой среди модельеров стала смешивать в одном образе бижутерию и дорогие ювелирные изделия, а также ввела моду на загар.

Кто знает, возможно, именно этот дух соперничества и подстегивал двух дизайнеров и помогал им создавать свои шедевры.

Так кто же в итоге победил?

На этот вопрос нет однозначного ответа. Да, с одной стороны, сегодня имя Шанель звучит намного чаще и громче. Но, с другой, Коко закрыла свой бизнес в 1939 году, сказав, что сейчас не время моды, а Скиапарелли продержалась до 1954 года. Кто-то может возразить, что модный дом Шанель был возрожден в 1954 году, но это был уже не ее бизнес — его полностью купили французские бизнесмены братья Вертхаймеры. Эльза Скиапарелли прожила долгую жизнь, живя попеременно то в Париже, то в Тунисе. Она скончалась в 1973 году в возрасте 83 лет. В 2007 году итальянский бизнесмен Диего Делла Валле приобрел бренд Скиапарелли и было объявлено о возрождении модного дома.

Что касается Коко Шанель, то она работала до последнего и покинула это мир в 1971 году в отеле «Ритц». Ей было 87 лет. Наверное, не так важно, кто вышел победителем из этого серьезного противостояния. Ведь в конечном итоге выиграл весь мир, которому эти две эти великие женщины оставили свои творения.