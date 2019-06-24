История японской художницы, чьи идеи воровали все кто мог. А сейчас ее картины стоят миллионы

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Яёи Кусама — самая дорогая художница в мире. На ее выставки неизменно выстраиваются гигантские очереди. Путь японки без художественного образования, мечтавшей изменить мир, к признанию и славе занял несколько десятилетий. The New York Times назвала ее «величайшим художником, появившимся в 1960-х». В 2019 году Кусаме исполнилось 90 лет, и она продолжает создавать свои удивительные работы.

AdMe.ru решил узнать, какой была жизнь самой востребованной художницы современности, чьи инсталляции рушат представления о пространстве и завораживают.

Детство и отношения с семьей

Яёи в детстве. Кадр из фильма «Кусама: Бесконечные миры», вышедшего в 2018 году.

Кусама родилась в 1929 году в провинциальном японском городе Мацумото. С 10 лет девочка мечтала стать художницей и начала рисовать. Мать имела привычку подкрадываться сзади и вырывать рисунок из рук ребенка. Возможно, поэтому Яёи всегда рисует так быстро и неистово, как будто боится, что вот-вот к ней подойдут и отберут работу. Семья владела одним из самых крупных в регионе бизнесов по оптовой продаже семян. Несмотря на финансовую стабильность, между родителями Яёи был конфликт, который сделал жизнь ребенка невыносимой. У ее отца были любовницы, и бессильная в своем гневе мать заставляла дочь шпионить за ним. Травматичный опыт предательства, пусть разного, но со стороны обоих самых близких людей, определил характер девочки. Неудивительно, что дальнейшие настойчивые попытки выдать Яёи удачно замуж всегда получали холодное «нет».

Детский рисунок Яёи. Кадр из фильма «Кусама: Бесконечные миры».

Рисунки стали способом уйти от жестокого реального мира в вымышленный. Детство будущей художницы выпало на военное время. Будучи школьницей, она работала на заводе по производству парашютов. Яёи ненавидела войну. У нее начались галлюцинации, и многие работы являются отражением того, что происходило в ее душе. Делиться с семьей своими внутренними проблемами Яёи не могла, и процесс создания картин стал своего рода терапией.

Одна из ранних работ художницы. Кадр из фильма «Кусама: Бесконечные миры».

Ей разрешили посещать художественную школу при условии, что она будет изучать этикет. Яёи ходила только на уроки рисования, прогуливая занятия по этикету. Обучение в художественной школе длилось 2 года, и это ее единственное образование в сфере искусства. Традиционная японская живопись не отвечала потребностям Кусамы, и она стала уходить в абстрактные формы и сюжеты. Так начал формироваться ее собственный стиль, в котором пространство заполняют точки и нереалистичные фигуры. Япония 1940–1950-х была слишком консервативна для абстракционизма, и на первую выставку художницы никто не пришел. Кусама сожгла около 2 000 работ, твердо пообещав себе, что сделает лучше.

Художница, разрушившая физические рамки живописи

Девушка была восхищена работами известной американской художницы Джорджии О’Кифф. Она написала ей письмо, приложив пару своих акварелей, и спросила совета, с чего начать путь в мире искусства. О’Кифф ответила ей и порекомендовала ехать в США. Так как валютные переводы были запрещены, Кусама зашила долларовые банкноты в кимоно и отправилась в Нью-Йорк. Деньги 27-летней девушке дала мать, сказав, чтобы та больше не возвращалась. Вспоминая период после переезда, Кусама скажет, вытирая слезу: «Я была очень бедной тогда».

Картина Кусамы Lake Michigan была продана за $ 5,3 млн в 2017 году.

Прогрессивный Нью-Йорк не спешил принимать Яёи. В те времена женщины не могли устраивать персональные выставки, только участвовать в коллективных. Кусама стремилась попасть в галереи, но получала отказ. Когда знакомый девушки открыл собственную галерею, у нее появилась возможность показать свои работы. Известный арт-критик Дональд Джадд посмотрел на выставке работы Яёи и написал в рецензии, что она незаурядный художник. Ее «сети бесконечности», полотна, покрытые множеством повторяющихся точек, предвосхитили появление минимализма. Они словно стирали психологические и физические границы живописи. Те, кто видел ее картины, называли их гипнотическими. Непонятно было, о чем они, но оторваться было невозможно. Художник Фрэнк Стэлла однажды захотел купить ее рисунок, цена показалась ему слишком высокой ($ 75), но картина неделю не выходила из головы. В итоге он взял ее в рассрочку, выплачивая по $ 25 в неделю.

Работа, выставленная в 2019 году в High Museum of Art, Атланта, США.

Женщина-художник в мире мужчин и плагиат

В творческой среде 1960-х грань между вдохновением работами коллег и откровенным плагиатом была тонка. Кусама экспериментировала c мягкими материалами, и на одной из выставок появился такой диван. По словам галеристов, посетителей всегда приходилось отгонять от него с боем.

Клас Олденбург, никогда не работавший с мягким материалом, подсмотрел эту идею. На следующей его выставке появилась работа, до боли напоминавшая технику Яёи. Жена Олденбурга подошла и попросила у нее прощения. После этой выставки Олденбург стал международной звездой, а Кусама впала в депрессию. Первая инсталляция японской художницы была очень инновационной. Работа «Тысяча лодок» выходила за рамки привычного: все стены были покрыты принтами лодки. Энди Уорхол был восхищен этой работой. Вдохновленный идеей, он использовал тот же прием, но с изображениями коров. Кусама была удивлена, завесила окна в мастерской и стала вести скрытный образ жизни.

Инсталляция «Тысяча лодок» художницы Яёи Кусамы.

Произведение «Коровы» художника Энди Уорхола.

«Бесконечные миры»: идея, которую невозможно украсть

Одна из первых зеркальных комнат, инсталляция Яёи Кусамы.

Когда работы с объемом обычных предметов для нее стало мало, художница начала ломать границы пространства. Одна из ее выставок, «Подсматривание», прошедшая в 1966 году, привлекла к ней особое внимание. Это была 8-угольная комната в зеркалах, куда можно было просунуть голову и наблюдать, как множится изображение. Кусама была первой в мире, кто уловил интерес общества к космосу, и, возможно, первой в истории, кто смог сделать не плоскую имитацию Вселенной на холсте, а условия для погружения зрителя в другой мир. Сейчас ее комнаты с бесконечными мирами очень востребованы среди посетителей, и не последнюю роль в этом сыграл Instagram.

Так выглядят зеркальные комнаты на выставках 2017 и 2019 гг.

Любовь двух гениев

Яёи и Джозеф Корнелл. Кадр из фильма «Кусама: Бесконечные миры».

Кусама встречалась с известным сюрреалистом Джозефом Корнеллом. Их познакомила сотрудница галереи: Корнелл отказывался продать свою работу (в те времена он был живым гением) и согласился лишь при условии, что его познакомят с красивой девушкой. В качестве таковой решили позвать Яёи. Джозеф заваливал ее почтовый ящик письмами, создавал персонализированные коллажи и мог часами висеть на телефоне в ожидании ее возвращения домой. Он так настойчиво добивался внимания, что Кусама решила пойти с ним на свидание. Окружающие с любопытством озирались на эту необычную пару: Корнелл был старше на 26 лет. Их отношения были платоническими. Они оставались близкими друзьями до самой смерти Корнелла в 1972 году: два гения с разными, сложными мирами. После его ухода в работах Яёи стали появляться элементы сюрреализма и приемы, которые использовал Джозеф. Как будто она хотела таким образом подольше задержать его в этом мире.

Жизнь в психиатрической клинике и мировое признание

Работа, выставленная в Нью-Йорке, 2015 год.

В 1973 году Кусама вернулась в Японию. Она выпустила ряд романов и сборников, получив литературную премию. Но как художник признания на родине не получила. Ее психологическое и психическое состояние становилось все хуже. В 1977 году она нашла психиатрическую клинику, в которой практиковалась арт-терапия, и осталась там, собирая свою жизнь заново. Сейчас, в 2019 году, она продолжает там жить под присмотром врачей — в безопасности, которой ей всю жизнь недоставало. У нее своя мастерская в двух кварталах от больницы: день она проводит за работой, а в клинику приходит ночевать. В работе художнице помогают ассистенты.

Композиция с тыквами, представленная в Музее Яёи Кусамы, 2017 год.

Живя в клинике, художница продолжила рисовать, ее работы выставлялись в Нью-Йорке и Оксфорде. А в 1993 году Яёи представляла Японию на Венецианской биеннале — и это была огромная честь, отношение к ней в обществе полностью изменилось. Она стала первой японкой, достаточно сильной как художник для того, чтобы в одиночку представлять страну. В 1966 году она уже принимала участие в биеннале, но это было эпатажное хулиганство: никем не приглашенная, она приехала и устроила собственный перформанс, продавая зеркальные шары под лозунгом «Купите свой нарциссизм за $ 2». Такой поступок был неслыханной наглостью: как так, продавать прохожим высокое искусство за копейки? Ее, конечно же, попросили все убрать и уйти. Но спустя десятилетия идея тиражировать дорогие произведения, продавать принты прижилась. Возможно, все началось с Яёи.

Работа, выставленная в 2019 году в High Museum of Art, Атланта, США.

В период с 1994-го по 2019-й было такое количество выставок Кусамы по всему миру, она получила столько национальных и международных наград, орденов, премий, что об этом можно написать отдельную статью. В 2012 году Louis Vuitton представил миру коллекцию одежды, обуви и аксессуаров, созданную совместно с художницей. С 2013-го по 2018-й ее выставки посетило 5 млн человек — никто из художников не может похвастаться такой востребованностью во всем мире. В Токио даже открылся Музей Яёи Кусамы.

Восковая фигура, выставленная на Пятой авеню в период сотрудничества художницы с Louis Vuitton, Нью-Йорк, 2012 год.

Работа 1999 года, представленная в Museum Voorlinden, Нидерланды, 2019 год.

Художница, которая дарит миру надежду

Кусама после получения Императорской премии, 2006 год. Награду вручают за выдающиеся достижения деятелям искусства. Помимо Кусамы, в 2006-м премию присудили балерине Майе Плисецкой, композитору Стиву Райху, скульптору Кристиану Болтански и архитектору Отто Фраю.

Кусама смогла трансформировать свои травмы детства и профессиональные разочарования в созидательную энергию, создавая неповторимые работы, которые исцеляют душу. Ее миссия — сделать мир спокойнее. Сейчас она наиболее коммерчески успешная женщина-художник из ныне живущих и может похвастаться самыми высокими аукционными ценами на свои труды: так, ее работа White No. 28 была продана за $ 7,1 млн. В 2019 году Кусама побила собственный рекорд. Ее работа была продана в Гонконге за $ 8 млн на аукционе Sotheby’s. Это самая высокая цена, которую когда-либо предлагали за работу художницы в Азии. Вот эта картина:

«Я создаю свои произведения, чтобы попытаться изменить восприятие людей, напомнить, что любовь может длиться вечно. Я хотела, чтобы мои работы давали миру надежду». Яёи Кусама, фильм Kusama: Infinity

Что думаете о работах самой дорогой художницы мира? Слышали ли вы о ней раньше?