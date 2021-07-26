История любви Высоцкого и Людмилы Абрамовой, для которой их брак был и звездным часом, и тяжелой ношей

Имя Владимира Высоцкого знакомо сегодня даже тем, кто родился спустя много лет после его ухода. Легендарного актера и поэта не стало 25 июля 1980 года — ему было 42 года. Так получилось, что многие считают главной женщиной в жизни Высоцкого Марину Влади, совершенно забывая о 2 его первых браках. Первой его избранницей была студентка 3-го курса театрального института Иза Жукова. Это был ранний, студенческий брак, который продлился недолго. А потом в его жизни появилась Людмила Абрамова, которая прошла с ним, что называется, огонь, воду и медные трубы и подарила Владимиру Семеновичу 2 сыновей.

Мы в AdMe.ru были потрясены непростой, но трогательной историей любви Владимира Высоцкого и Людмилы Абрамовой, и нам показалось немного несправедливым, что сегодня имя этой женщины, которая сыграла огромную роль в судьбе великого барда, известно немногим.

Знакомство

Людмила Абрамова училась в ВГИКе, когда произошла судьбоносная встреча с Владимиром Семеновичем. На тот момент ей было 22 года, а ему — 23. Они познакомились случайно: Высоцкий разбил посуду в ресторане и ему срочно нужны были деньги. В отчаянии он обратился за помощью к проходившей мимо девушке. В ответ она сняла с руки фамильное золотое кольцо с аметистом и протянула незнакомцу, чтобы он оставил его в ресторане в качестве залога. По воспоминаниям самой Людмилы, это было поздним сентябрьским вечером. Она начинающая актриса, которую первый раз пригласили сниматься в кино. И вдруг перед входом в гостиницу она увидела человека в расстегнутой рубашке и без пиджака, хотя на улице было уже прохладно. И только она собралась обойти странного незнакомца, как он обратился к ней: «Девушка, у вас есть деньги?» На что она честно ответила, что нет. Тогда мужчина буквально взмолился: «Ну найдите где-нибудь, займите, я разбил посуду в ресторане, должен заплатить, у меня паспорт забрали, помогите ради Бога!» Тут и пригодилось бабушкино кольцо, которое, кстати, Высоцкий потом выкупил и ей вернул. А отказать человеку, у которого были неприятности, Людмила не могла. У нее на то были веские причины.

Людмила поднялась в номер, и вскоре в ее дверь постучали. Это был Высоцкий. На отказ девушки открыть ему он просто просто взял и вышиб дверь. Более того, в первый же вечер знакомства Высоцкий сказал: «Девушка, выходите за меня замуж!» И Людмила согласилась, потому что незадолго до встречи поклялась, что выйдет замуж за первого, кто ее об этом попросит. Дело в том, что в ее памяти еще были свежи воспоминания о недавно погибшем однокурснике Тарковского и Шукшина, который был безответно влюблен в Людмилу. Тогда, стоя на кладбище, девушка дала себе 2 важных обещания. Во-первых, не проходить мимо людей, которые оказались в беде. Во-вторых, не отказывать в любви тому, кто в ней нуждается.

Любовь

На следующее утро Владимир и Людмила вышли из отеля, не сговариваясь, сели в один трамвай, вышли на одной остановке и пошли на проходную «Ленфильма». Оказалось, что они вместе снимались в одной и той же картине — «713-й просит посадку». Владимир играл в ней американского морского пехотинца, а Людмила — Эву Пристли. В одном из интервью Людмила Абрамова вспоминала момент, когда она поняла, что Высоцкий ей дорог по-настоящему. В тот день он встречал ее на вокзале и на нем были какие-то старые, списанные с киностудии башмаки, которые он набил газетой, чтобы они не слетали с ног. Денег у молодого актера было совсем мало. И вот Людмила увидела, как кто-то, глядя на Высоцкого в его нелепых ботинках, усмехнулся. И тогда она со злостью подумала, что никому никогда не позволит над ним смеяться.

Вернувшись в Москву, Высоцкий повез девушку знакомиться с его матерью, Ниной Максимовной. При этом официально он все еще был женат Изе Жуковой, но Людмилу это не смущало, официальной росписи в ЗАГСе она не требовала. А вот мама Владимира встретила будущую невестку сурово. Когда Высоцкий сказал: «Мама, это моя жена Люся», Нина Максимовна спокойно ответила: «От живой жены не женятся», — развернулась и ушла. Правда, со временем она оттаяла и поняла, что молодые люди и правда очень сильно любят друг друга. В 1962 году на даче у Абрамовых состоялось семейное торжество в честь молодоженов. А официальная регистрация их брака случилась 25 июля 1965 года. К тому времени у пары родились уже 2 сыновей — Аркадий и Никита.

Семья

По словам Людмилы, Высоцкий был хорошим мужем и отцом. Детей он очень любил. Так получилось, что во время первой беременности Людмила сидела на жесткой диете и ела только манку и жидкую овсянку без соли. Поэтому, как только она родила, Высоцкий среди ночи побежал в ресторан, принес в роддом цыпленка табака, фруктов, а сам залез на фонарный столб, чтобы посмотреть на сына через окно 4-го этажа. Как-то по телевизору Владимир увидел, как люди на тихоокеанских островах залезают на пальмы с помощью веревок, и решил опробовать этот же способ, цепляясь за столб своим ремнем. Через год Людмила поняла, что снова ждет ребенка. При этом жилось семье в ту пору совсем непросто: не было ни своего жилья, ни денег. Однако о том, чтобы не рожать, не шло и речи. Высоцкий старался помогать жене как мог: и по ночам к детям вставал, и пеленки стирал, и с авоськами в магазин ходил. Людмила вспоминала: «Он замечательно умел помогать, причем так, что никто и не замечал, что он помогает. Просто нужно что-то сделать — он сделает». А когда Владимира утвердили на роль в фильме «Вертикаль» и взяли его песни, он на радостях купил на рынке огромную баранью ногу и штук 40 роз для жены.

Надо сказать, что, став женой Владимира, Людмила отказалась от актерской профессии. По словам ее сына Никиты, это было неизбежно: «Не получалось с 2 детьми и достаточно проблемным мужем еще и заниматься своей карьерой». При этом сама Людмила говорила, что никогда не воспринимала этот свой поступок как жертву, поскольку не считала себя талантливой актрисой. И если бы не встреча с Высоцким, то неизвестно, чем бы она занималась в жизни.

Соперница

О том, что в жизни Высоцкого появилась Марина Влади, Людмила узнала чуть ли не последней. И конечно, уже ничего не смогла с этим поделать. По ее словам, «Марина, во-первых, реально была очень красива, а во-вторых, она иностранка. Ну как он мог устоять?» При этом Людмила даже не подозревала о том, что у ее супруга могли быть романы на стороне — он для нее был идеальным. А узнала она совершенно случайно. Ей позвонила одна из приятельниц и сказала: «И Высоцкий таков же, как все. У них все в театре такие». Конечно, это было шоком, но и здесь Людмила нашла оправдание для мужа: она решила, что он обманывает ее, только чтобы не причинить ей боль. Она говорила, что могла предъявить ему только одно обвинение: нужно было признаться ей во всем раньше, а не врать. Однажды, уже после того как Высоцкий ушел из семьи, он пришел к Людмиле и попросил то самое кольцо с аметистом. Они поссорились с Влади, и он хотел сделать ей особенный подарок. Зная характер Люси, он понимал, что она не откажет. Вот только кольца у нее уже не было. Чтобы не бередить душу, она отдала украшение своей подруге, которая вернула его только на 9-й день после ухода из жизни Владимира Семеновича.

Жизнь после Высоцкого

После развода Людмила перестала слушать его песни и ходить к нему в театр — было слишком тяжело. Только один раз он упросил ее прийти на спектакль, когда он играл Лопахина в пьесе «Вишневый сад». Высоцкому было важно мнение бывшей жены. А вот к детям он, конечно, приходил, иногда даже завтракал с ними, отводил в школу, но в само здание не заходил, чтобы его не узнали. Дело в том, что и Аркадий, и Никита учились под фамилией матери, и только директор и одна учительница знали, что они дети Высоцкого. Родители не хотели, чтобы их касались всевозможные сплетни и слухи. Позднее Аркадий поступил на сценарный факультет ВГИКа и, кстати, учился на одном курсе с Ренатой Литвиновой. А Никита окончил Школу-студию МХАТ и сейчас преподает на кафедре режиссуры и мастерства актера Московского государственного института культуры.

Никита Высоцкий.

Вскоре после расставания с Высоцким Людмила вновь вышла замуж и родила дочку Серафиму. А когда Владимир Семенович ушел из жизни, Людмила впервые увидела Марину Влади. Причем мать Владимира не хотела, чтобы Абрамова появлялась на похоронах. Она сказала: «Люсь, Марина прилетает, ты должна понять». Но сама Влади решила, что это будет неправильно, если Людмила не придет, поэтому 2 женщины сидели рядом на траурной церемонии. Со временем Людмилу Абрамову уговорили работать в музее Высоцкого, где она долгое время была художественным руководителем, хотя при этом никогда не была медийной фигурой. При этом Людмила всегда знала, что занимала особое место в жизни легендарного актера. Однажды она познакомилась с поэтессой и бардом Вероникой Долиной, которая посвятила ей песню: «Была еще одна вдова в толпе гудящей... Друзья, сватья и кумовья — не на черта ли? А ей остались сыновья с его чертами».