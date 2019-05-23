История идеальной женщины, которая стала прототипом главной героини из «Завтрака у Тиффани»

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Ее называли одной из самых ярких женщин XX столетия и эталоном стиля. В свое время она свела с ума высшее общество Нью-Йорка своей красотой, безупречным вкусом и манерами. Писатель Трумен Капоте говорил, что «у нее есть только один недостаток — она идеальна». До последнего дня она оставалась совершенством.

AdMe.ru делится с вами историей роскошной женщины по имени Барбара, ставшей прообразом героини новеллы «Завтрак у Тиффани», по которой сняли одноименный фильм с Одри Хепберн в главной роли.

Барбара Кушинг (Бэйб)

Барбара Кушинг, к которой навсегда приклеилось ласковое прозвище Бэйб («Детка»), родилась в 1915 году в семье знаменитого нейрохирурга, профессора Йеля и Гарварда. С ранних лет перспективы у девушки были самые радужные: она получила великолепное образование и воспитание. Ее старшие сестры удачно вышли замуж, причем одна из них стала супругой сына президента США Франклина Рузвельта. В обществе они были известны как «невероятные сестры Кушинг».

Стиль

В 19 лет юная Бэйб произвела настоящий фурор на балу дебютанток в Бостоне, где присутствовали сыновья президента США. С этого момента она начала вести активную светскую жизнь. Через несколько лет Барбара получила должность модного редактора в американской версии журнала Vogue, и она на все 100 % соответствовала этой роли. За свою жизнь Бэйб 14 раз занимала первую строчку престижного рейтинга «самых хорошо одетых женщин в мире» по версии журнала Time. Позднее ее имя было записано в Зале славы моды.

Бэйб не только умела элегантно одеваться, но и с легкостью сама задавала модные тренды. Именно с ее подачи появилось такое популярное направление, как mix and match, то есть искусство сочетать и смешивать. В одном образе она могла умело совмещать недорогие наряды и эксклюзивные аксессуары, демократичные костюмы и роскошный мех. Все модные дизайнеры того времени знали: если Бэйб купила вещь из их коллекции, значит, коллекция удалась. При этом девушка не была расточительной: ей было достаточно купить несколько модных вещей нового сезона и скомбинировать их с остальными предметами своего гардероба, чтобы выглядеть идеально.

Дизайнер Оскар де ла Рента говорил о ней так: «Что бы она ни надевала, выглядело это незабываемо». Ее стиль всегда был продуман до мелочей, он был одновременно утонченным и сдержанным.

Она стала примером для подражания, тысячи женщин в США пытались копировать ее стиль. Например, однажды во время обеда Бэйб сняла свой шелковый платок и небрежно повязала его вокруг сумочки, чтобы он не мешал. Фотография попала в журнал, и впоследствии эту моду переняли многие жительницы Нью-Йорка.

При этом Бэйб всегда сама решала, какие модные тенденции ей подходят, а какие — нет. В частности, начав седеть, она решила не идти на поводу у моды и отказалась красить волосы, удивляя публику благородной сединой.

В очерке Трумена Капоте «Прекрасное дитя» он описал свой разговор с Мэрилин Монро. Монро спросила, кого из своих знакомых он считает самой привлекательной женщиной. Капоте не задумываясь назвал Барбару. Монро ответила так: «Это та, которую зовут Бэйб? Я видела ее в Vogue и еще где-то. Какая элегантная. Милая. Когда смотрю на ее фото, чувствую себя халдой».

Личная жизнь

Первым мужем красавицы был нефтяной магнат Стэнли Мортимер. Вместе они прожили 6 лет, Бэйб родила двоих детей. Через год после расставания светская львица вышла замуж во второй раз и бросила работу в журнале. Ее супругом стал президент телесети CBS Уильям Пейли. Надо сказать, что Уильям всегда мечтал попасть в высший свет, и именно Бэйб открыла ему эти двери.

У пары родилось еще двое детей. К сожалению, второй брак Бэйб нельзя было назвать счастливым: муж обеспечил ей безбедную жизнь и статус, но довольно быстро утратил к ней интерес, предпочитая общество более юных красоток. При этом Бэйб Пейли изо всех сил поддерживала образ идеальной семьи и свой статус иконы стиля: она понимала, что на нее всегда устремлены десятки фотокамер.

Она никогда не устраивала публичных скандалов и во всем старалась угодить мужу. По воспоминаниям друзей, Барбара всегда носила с собой блокнот в золотом переплете и записывала туда мнение мужа по всем вопросам — от гастрономии и книг до политических взглядов. Она хотела знать, что нравится ее супругу. Если их мнения в чем-то не совпадали, то она предпочитала промолчать. Бэйб сама для себя решила, что семья будет ее лучшей работой, и до последнего момента выполняла роль безупречной супруги.

Трумен Капоте и «Завтрак у Тиффани»

Отдельной главой в жизни Бэйб стали ее отношения с известным писателем Труменом Капоте. Он называл ее одним из своих «лебедей» — гламурных нью-йоркских светских львиц, а позднее увековечил Бэйб в романе «Завтрак у Тиффани» в образе Холли Голайтли. Она была настоящей музой его сердца, он называл ее совершенством и признавался, что в Барбаре ему нравилось абсолютно все. Также Капоте назвал ее «красивейшей женщиной XX столетия».

Кстати, писатель был не очень доволен тем, что в кино Холли Голайтли сыграла Одри Хепберн. Он любил Одри и отдавал должное ее таланту и красоте, но все же не видел в Хепберн светскую львицу в том смысле, в каком ею была Бэйб.

Бэйб Пейли была увековечена в кино трижды, в частности, в картине 2006 года «Дурная слава». В фильме Пейли сыграла Сигурни Уивер.

Кадр из фильма «Дурная слава», Сигурни Уивер в роли Бэйб Пейли, Тоби Джонс в роли Трумена Капоте.

Красивый уход

В возрасте 59 лет врачи диагностировали у Бэйб Пейли рак легких. И даже в этой ситуации Бэйб не изменила себе и поступила с шиком и достоинством. Она сама спланировала свои похороны и поминки, учтя все мельчайшие детали вплоть до выбора еды и вина. Также Барбара раздарила друзьям и знакомым всю свою коллекцию украшений стоимостью примерно $ 1 млн, включая драгоценности от Cartier, Van Cleef & Arpels и Tiffany & Co. Красавица Бэйб скончалась в 1978 году в возрасте 63 лет.

Даже после смерти она остается иконой в мире моды и стиля. Многие модельеры и дизайнеры интерьеров до сих пор продолжают ссылаться на нее в своих работах. Ее образ нашел отражение в романах Жаклин Сюзанн «Машина любви» и Мелани Бенджамин «Лебеди Пятой авеню».

А вам понравился образ Холли Голайтли из «Завтрака у Тиффани»?