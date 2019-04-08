История Фриды Кало, в которой столько трагедий, что хватило бы на несколько жизней

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Самобытные картины мексиканской художницы Фриды Кало трудно спутать с творениями других художников. Во многом они автобиографичны, ведь, как говорила она сама: «Я пишу себя, потому что много времени провожу в одиночестве и потому что являюсь той темой, которую знаю лучше всего». Однако внимание многих людей привлекают не только картины Фриды, но и ее насыщенная жизнь, которая была наполнена безграничной болью и бесконечной любовью, ни с чем не сравнимым отчаянием и едва теплившейся надеждой.

Редакция AdMe.ru внимательно изучила жизненный и творческий путь этой невероятно сильной женщины и готова поделиться самыми яркими фактами.

Жизнь Фриды Кало уже с самого ее рождения можно назвать полной загадок. Она родилась в 1907 году, хотя в официальных документах художница, будучи уже в сознательном возрасте, поменяла год рождения на 1910-й. Фрида захотела быть причастной к Мексиканской революции, которая как раз и началась в 1910-м и продолжалась вплоть до 1920-го.

Девочка не отличалась крепким здоровьем. В 6 лет у нее диагностировали полиомиелит, в результате которого Фрида на протяжении всей своей жизни страдала хромотой, а также непропорциональностью ног (правая была на пару сантиметров тоньше левой). Последний дефект она тщательно скрывала при помощи длинных юбок, но все же насмешек от сверстников ей было не избежать.

Может быть, именно из-за проблем со здоровьем она приняла решение стать врачом и поступила в подготовительную школу «Препаратория», где училась вместе с 35 девочками и c 1965 мальчиками.

В 18 лет наступил переломный момент в жизни будущей художницы: она попала в страшную аварию. Полученные многочисленные травмы, по уверениям врачей, были несовместимы с жизнью.

Фрида на протяжении нескольких недель находилась без сознания, а придя в себя, сразу же попросила отца приобрести принадлежности для рисования, что и было сделано. Он же соорудил для нее уникальное приспособление для того, чтобы ей было удобно писать лежа, а также прямо над дочерью прикрепил большое зеркало. Первым творением художницы после трагедии стал карандашный набросок «Авария». Она не раз признавалась, что занятия живописью придавали ей силы, именно благодаря им и своим родным она и встала на ноги.

«В моей жизни было 2 аварии: одна — когда автобус врезался в трамвай, другая — это Диего». С Диего Риверой Фрида познакомилась спустя несколько лет после катастрофы. Начинающая художница решила показать ему свои работы, которые маститый живописец оценил довольно высоко. Между ними пробежала искра. Влюбленная пара сыграла свадьбу в 1929 году. Ей было 22, ему — 43. Он был некрасив, довольно полон, но безумно обаятелен. Их экстравагантную пару так и называли: «Слон и Голубка».

Диего никогда не отличался своей верностью, 2 предыдущих брака художника распадались из-за его многочисленных измен. Не стал исключением и нынешний союз. Фрида знала о любовных похождениях своего супруга на стороне, но молчала. Видимо, в отместку мужу она увлеклась опальным революционером Львом Троцким, который нашел приют в их доме. Согласно некоторым сведениям, у нее были романы с поэтом Владимиром Маяковским и мексиканской певицей Чавелой Варгас.

Фрида несколько раз пыталась выносить ребенка от любимого мужчины, однако все ее беременности в конце концов заканчивались выкидышами. Всему этому виной была та злополучная авария. Все свои переживания по этому поводу она выплескивала на полотна. Ее самой яркой работой, посвященной этой болезненной теме, стала «Больница Генри Форда».

Спустя 10 лет брака она узнала об измене мужа со своей сестрой Кристиной и подала на развод. Это событие поспособствовало написанию картины «Всего-то несколько царапин!». Тогда же она отрезала свои роскошные длинные волосы и стала одеваться в брючные костюмы.

После болезненного разрыва с супругом Фрида Кало начала изображать себя в окружении животных. Она очень любила братьев наших меньших и держала собак, обезьянок, попугаев и голубей.

В 1940 году у художницы начались серьезные проблемы со здоровьем, она попала в больницу. Диего сразу же примчался к своей возлюбленной и снова сделал ей предложение руки и сердца, которое она тотчас же приняла.

С каждым годом состояние Фриды только ухудшалось. Она перенесла несколько серьезных операций, но они не дали улучшений. В 1953-м из-за гангрены ей пришлось ампутировать ногу. В этом же году открылась ее персональная выставка в Мексике, на которую главную героиню ввезли прямо на кровати.

Предчувствуя свою кончину, она написала в дневнике: «Надеюсь, что уход будет удачным и я больше не вернусь». Последней работой Фриды Кало стала жизнеутверждающая и яркая картина Viva La Vida («Да здравствует жизнь!»). Художница умерла в июле 1954 года от воспаления легких. В 1955-м в доме, где жила Фрида, открылся музей, куда и сегодня стекаются поклонники ее творчества.

Творческое наследие мексиканской художницы составляет свыше 150 картин. Большое значение она придавала своим автопортретам, многие из которых лучше любых слов описывают ее такую непростую, наполненную постоянной болью жизнь. Как, например, культовая картина «Сломанная колонна», которая, кстати, вдохновила Жан-Поля Готье на создание костюма для героини Милы Йовович в «Пятом элементе».